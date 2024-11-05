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Malmö'den Beşiktaş Maçına Hazırlık

Malmö Teknik Direktörü Rydström ve oyuncusu Thelin, Beşiktaş maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 19:21
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 19:21
Malmö'den Beşiktaş Maçına Hazırlık

Malmö'den Beşiktaş Maçına Hazırlık

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Malmö, Tüpraş Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, teknik direktör Henrik Rydström ve oyuncusu Isaac Kiese Thelin açıklamalarda bulundu.

Henrik Rydström'den Önemli Açıklamalar

Malmö'nün teknik direktörü Henrik Rydström, Beşiktaş'ın güçlü bir rakip olduğunu belirterek, "Maçın favorisi Beşiktaş. Onların önemli oyuncuları ve kaliteli bir teknik direktörü var. Biz de tecrübeli futbolculara sahibiz ve sıkıntıya sokabilecek oyuncularımız var. İyi savunma yapmalıyız ve toplu oyunu ikinci bölgede iyi uygulamalıyız. Yakaladığımız ivmeyle Beşiktaş'a zorlu anlar yaşatmayı hedefliyoruz," ifadelerini kullandı.

İsveç Ligi ve Avrupa'daki Motivasyon

Rydström, İsveç Birinci Futbol Ligi'nde şampiyon olmanın Avrupa Ligi ile olan ilişkisini de değerlendirerek, "Şampiyon olduk, bu bizim Avrupa maçlarımızda bir motivasyon kaynağı. Sorun olacağını düşünmüyorum, aksine yeniden toparlanmak için zamanımız olacak," dedi.

Isaac Kiese Thelin: Öz Güvenli Oynayacağız

Malmö'nün santrforu Isaac Kiese Thelin, Beşiktaş karşısında zor bir mücadele vereceklerini aktararak, "Yeniden Türkiye'de olmaktan çok mutluyum. Burada kaliteli takımlar ve oyuncular var. Saygı göstereceğiz ve öz güvenli oynayacağız. İki büyük takımın mücadelesine tanıklık edeceksiniz," şeklinde konuştu.

Takım Olarak Strateji

Beşiktaş maçında dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan Thelin, "Takım olarak birinci ve üçüncü bölgede kompakt durmalıyız. Bu stratejiyi uygularsak başarılı olacağımıza inanıyorum. Buraya öz güvenli geldik ve saygılı bir şekilde mücadele edeceğiz," dedi. Malmö, Beşiktaş maçı için son antrenmanını Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirdi ve hazırlıklarını tamamladı.

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