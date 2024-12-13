Malmö Teknik Direktörü Rydström: 'Beraberlik bizim için olumlu'

Malmö-Galatasaray Maçının Ardından

Malmö Teknik Direktörü Henrik Rydström, UEFA Avrupa Ligi altıncı haftasında Galatasaray ile 2-2 berabere kalmalarının kendileri açısından olumlu bir durum olduğunu ifade etti. Rydström, maçın ardından Yeni Malmö Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

İyi Hissettik

Müsabakanın son anlarında beraberlik golünü bulduklarını vurgulayan Rydström, "Maçta 2-1 geri düştükten sonra beraberliği yakaladık. Bu da bizim için olumlu bir şey. İyi bir hissiyat ve duygu yaşadık. Bugün kazanmayı isterdik ama beraberlikle sonuçlandı" dedi.

Galatasaray'ın Yorgunluğu

Galatasaray'ın ofansif gücüne de değinen Rydström, "Bu maçtan beraberlikle ayrıldığımız için moralimiz yükseldi. Galatasaray yorgundu, biz daha dinçtik. Bu bizim için bir avantajdı. Kalan 2 maçımıza da iyi hazırlanmamız gerekiyor" diyerek, gelecek maçlara yönelik planlarını açıkladı.