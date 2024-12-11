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Malmö Teknik Direktörü Rydström: 'Galatasaray'a Yakın Değiliz'

Malmö'nün hocası Rydström, Galatasaray karşısında büyük bir zorlukla karşılaşacaklarını belirtti ve kaleci sıkıntısını da dile getirdi.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 16:37
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 16:37
Malmö Teknik Direktörü Rydström: 'Galatasaray'a Yakın Değiliz'

Malmö Teknik Direktörü Rydström'den Korkutan Açıklama

İsveç temsilcisi Malmö, Galatasaray ile yapacağı UEFA Avrupa Ligi maçına sayılı saatler kala, teknik direktörü Henrik Rydström önemli değerlendirmelerde bulundu. Rydström, iki takım arasında ciddi bir güç farkı olduğuna dikkat çekerek, "Dürüst olmak gerekirse biz Galatasaray'ın yakınında değiliz. Kazanmamız için büyük bir şey olması gerekiyor," şeklinde konuştu.

Galatasaray'dan Daha Güçlü Görüyor

Yarın TSİ 20.45'te Yeni Malmö Stadı'nda gerçekleştirilecek müsabaka öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Rydström, Galatasaray'ı Beşiktaş'tan daha güçlü gördüklerini vurguladı. "Galatasaray, hücum oyununu çok iyi uyguluyor. Sadece defans yapmak yeterli olmayacak. Yarın en zor maçlardan biri olacak," ifadelerini kullandı.

Kaleci Krizi Yaşanıyor

Malmö'de kaleci krizi yaşandığını belirten Rydström, 17 yaşındaki Joakim Persson'un kaleyi koruyabileceğini söyledi. Rica sonucu, deneyimli kaleci Johan Dahlin'in sakatlığı, diğer kaleci Ricardo Friedrich'in hastalığı nedeniyle, takımın büyük bir riske girebileceğine dikkat çekti.

Ligin Erken Bitmesi Takımları Zorluyor

Rydström, Kuzey ülkelerinde ligin erken bitmesinin takımları zorladığını da ifade ederek, "Konsantrasyonda zorluk olabiliyor. Düzenli maçlar oynamadığımızda konsantrasyon sağlamakta güçlük çekiyoruz" dedi.

Rösler: "Galatasaray'ın Kalitesi Yüksek"

Malmö'nün stoperlerinden Colin Rösler, Galatasaray'ın hücum gücüne vurgu yaparak, "Dünyanın en iyi hücum oyuncuları olan bir takımla karşılaşacağız. Yarınki maç eğlenceli olacak," dedi. Ayrıca, sakatlıkları nedeniyle bazı oyuncuların sahada olamayacak olmasıyla ilgili, "Evet, üç güçlü oyuncu yok ama Galatasaray'ın çok fazla iyi oyuncusu var," ifadelerini kullandı.

Maç Kazanmak İçin Mücadele Edecekler

Rösler, yarınki maçta kazanmak zorunda olmadıklarını belirterek, "Yarınki maçı kazanmamız bizim için bir avantaj olur, ancak kazanmak zorunda değiliz. Önümüzde daha iki maç var," şeklinde konuştu.

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