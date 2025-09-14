Manchester City, Derbide Manchester United'ı 3-0 Yendi

Premier Lig 4. haftasında Manchester City, Etihad Stadı'nda Manchester United'ı Phil Foden ve Erling Haaland'ın golleriyle 3-0 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 20:34
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 20:34
Manchester City, Derbide Manchester United'ı 3-0 Yendi

Manchester City, Derbide Manchester United'ı 3-0 Yendi

Premier Lig | Etihad Stadı, 4. hafta

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, Etihad Stadı'nda oynanan derbide Manchester United'ı 3-0 mağlup etti.

Ev sahibi ekipte golleri Phil Foden (18') ile Erling Haaland (53' ve 68') kaydetti. Maç sonunda skor 3-0 olarak tescillendi.

Manchester United formasıyla maçta kaleyi koruyan milli file bekçisi Altay Bayındır, mücadelede yer aldı.

Bu sonuçla Manchester City, 6 puan ile ligde 8. sıraya yükseldi. Manchester United ise 4 puanla 14. basamakta kaldı.

İLGİLİ HABERLER

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Amed Sportif Faaliyetler 2-1 Atko Grup Pendikspor | Altıparmak: "Tecrübemizle kazanacağımızı biliyorduk"
2
Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ören'den Hakem Tepkisi: Onuachu'nun Golü İptal
3
Gaziantep FK 2-0 Kocaelispor: Burak Yılmaz'dan 'İlk yarı 3-0' değerlendirmesi
4
Trampolin Türkiye Şampiyonası Samsun'da Sona Erdi
5
Şırnak'ta Masa Tenisi Küçükler Bölge Şampiyonası Sona Erdi
6
EuroBasket 2025 Finali: Türkiye ile Almanya Arena Riga'da
7
Sergen Yalçın İstanbul'a Gelerek Beşiktaş'ın Yeni Teknik Direktörü Olacak mı?

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye