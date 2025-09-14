Manchester City, Derbide Manchester United'ı 3-0 Yendi
Premier Lig | Etihad Stadı, 4. hafta
İngiltere Premier Lig'de Manchester City, Etihad Stadı'nda oynanan derbide Manchester United'ı 3-0 mağlup etti.
Ev sahibi ekipte golleri Phil Foden (18') ile Erling Haaland (53' ve 68') kaydetti. Maç sonunda skor 3-0 olarak tescillendi.
Manchester United formasıyla maçta kaleyi koruyan milli file bekçisi Altay Bayındır, mücadelede yer aldı.
Bu sonuçla Manchester City, 6 puan ile ligde 8. sıraya yükseldi. Manchester United ise 4 puanla 14. basamakta kaldı.