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Manchester City Kötü Gidişine Durduramadı: Brighton'a 2-1 Mağlup Oldu

Manchester City, Brighton'a 2-1 yenilerek üst üste 4. maçında da sahadan mağlup ayrıldı. Pep Guardiola'nın şoku devam ediyor.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 23:16
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 23:16
Manchester City Kötü Gidişine Durduramadı: Brighton'a 2-1 Mağlup Oldu

Manchester City'nin Kötü Gidişi Devam Ediyor

İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Manchester City, deplasmanda Brighton ile karşı karşıya geldi. Mavi-beyazlı ekip, bu zorlu mücadeleden 2-1'lik skorla yenilerek büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Maçın Detayları

American Express Stadı'nda oynanan maçta Brighton'ın gollerini Joao Pedro (78. dak) ve Matt O'Riley (83. dak) attı. Manchester City'nin tek sayısını ise 23. dakikada Erling Haaland kaydetti.

Tarihi Bir Yenilgi

Bu sonuçla birlikte Manchester City, Ağustos 2006'dan sonra ilk kez tüm kulvarlarda art arda 4. kez sahadan yenilgi ile ayrıldı. Ekip, Premier Lig'de Bournemouth (2-1) ve Brighton (2-1), İngiltere Lig Kupası'nda Tottenham (2-1) ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon (4-1) takımlarına mağlup oldu.

Pep Guardiola İçin Zor Zamanlar

İspanyol teknik direktör Pep Guardiola, kariyerinde ilk kez peş peşe 4 mağlubiyet yaşamanın üzüntüsünü yaşıyor. Bu konudaki kötü gidişat, takım üzerindeki baskıyı artırıyor.

Ferdi Kadıoğlu Sakatlığı Nedeniyle Oynayamadı

Brighton'da milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemedi.

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