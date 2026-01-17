Manchester Derbisinde Manchester United 2-0 Kazandı

İngiltere Premier Lig’in 22. hafta mücadelesinde Manchester United, konuk ettiği Manchester City’yi 2-0 mağlup etti.

Goller ve maçın kırılma anları

Karşılaşmanın 65. dakikasında kontra atakta rakibini az oyuncuyla yakalayan ev sahibi ekipte, Bruno Fernandes’in pasında ceza sahası içi sol çaprazdan Bryan Mbeumo takımını 1-0 öne geçirdi.

76. dakikada Matheus Cunha’nın sağ kanattan yerden ceza sahasına çevirdiği topta Patrick Dorgu, kale önünde yaptığı vuruşla takımının ikinci golünü kaydederek maçın skorunu belirledi.

Manchester United’ın toplam 3 golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi; bunların 2'si ilk yarıda, 1'i ise ikinci yarıda oldu.

Geçici teknik direktör Michael Carrick

Geçici teknik direktörlük görevini üstlenen Michael Carrick, takımın başında çıktığı ilk maç olan Manchester derbisinde 3 puan almayı başardı. Carrick, 2021 yılında da Manchester United’da üstlendiği 3 maçlık geçici teknik direktörlük döneminde 2 galibiyet, 1 beraberlik elde etmişti.

Bu sonuçla derbinin galibi Manchester United oldu.

