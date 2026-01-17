Eskişehirspor, Sol Bek Recep Pekgöz ile Anlaştı

25 yaşındaki oyuncu siyah-kırmızılı formayla çalışmalara başlayacak

Eskişehirspor, transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ederek 25 yaşındaki sol bek Recep Pekgöz ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, son olarak Küçükçekmece Sinopspor forması giyen oyuncunun tüm şartlarda uzlaşmaya varıldığı ve takımla birlikte çalışmalara başlayacağı belirtildi.

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen siyah-kırmızılı ekip, defans hattına yapılan bu takviyeyle iddialı bir kadro kurma amacını sürdürüyor.

Resmi açıklamada, "Kulübümüz son olarak Küçükçekmece Sinopspor’da forma giyen 25 yaşındaki sol bek Recep Pekgöz ile anlaşma sağlamıştır. Recep Pekgöz’e Büyük Eskişehirspor camiasına hoş geldin diyor, siyah-kırmızı forma altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

