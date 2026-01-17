Eskişehirspor, Sol Bek Recep Pekgöz ile Anlaştı

Eskişehirspor, 25 yaşındaki sol bek Recep Pekgöz ile anlaştı; oyuncu takımla birlikte çalışmalara başlayacak.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 18:19
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 18:21
25 yaşındaki oyuncu siyah-kırmızılı formayla çalışmalara başlayacak

Eskişehirspor, transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ederek 25 yaşındaki sol bek Recep Pekgöz ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, son olarak Küçükçekmece Sinopspor forması giyen oyuncunun tüm şartlarda uzlaşmaya varıldığı ve takımla birlikte çalışmalara başlayacağı belirtildi.

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen siyah-kırmızılı ekip, defans hattına yapılan bu takviyeyle iddialı bir kadro kurma amacını sürdürüyor.

Resmi açıklamada, "Kulübümüz son olarak Küçükçekmece Sinopspor’da forma giyen 25 yaşındaki sol bek Recep Pekgöz ile anlaşma sağlamıştır. Recep Pekgöz’e Büyük Eskişehirspor camiasına hoş geldin diyor, siyah-kırmızı forma altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

