TFF 3. Lig: Karşıyaka 0-1 Belediye Kütahyaspor — Sedat Cengiz 90+2

TFF 3. Lig: Karşıyaka 0-1 Belediye Kütahyaspor

TFF 3. Lig 4. Grup 17. haftasında Karşıyaka, evinde konuk ettiği Belediye Kütahyaspor'a 0-1 mağlup oldu.

Maçın tek golü, uzatma dakikalarında Sedat Cengiz (dk. 90+2) tarafından kaydedildi ve konuk ekip kritik bir galibiyet elde etti.

Maç Bilgileri

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Demokrat Özgür Güneş, Muhammet Oğuzhan Öztaş, Furkan Çakır

Takımlar

Karşıyaka: Muharrem Tunay Meral, Harun Kaya, Ensar Akgün, Hıdır Aytekin, Cumali Turhan, Tolga Ünlü (Murat Arslan dk. 46), Alpay Eroğlu, Samet Sargın (Berat Şahin dk. 77), Adem Yeşilyurt (Onur İnan dk. 84), Hüseyin Gündüz (Yakup Arda Kılıç dk. 77), Yasin Uzunoğlu (Ömer Faruk Sezgin dk. 84)

Belediye Kütahyaspor: Boğaçhan Kazmaz, Şemsettin Ender Kılıç, Doğukan Nelik, Okan Erdik, Berkan Ünal, Ahmet Öztürk (Bora Yılmaz dk. 26), Ahmet Teker, Abdullah Tazgel (Emir Can Çelik dk. 59), Burak Evren (Semih Akyıldız dk. 59), Sedat Cengiz (Ayetullah Korkmazer dk. 90+3), Aykut Çift

Detaylar

Gol: Sedat Cengiz (dk. 90+2) (Belediye Kütahyaspor)

Sarı kartlar: Aykut Çift (Belediye Kütahyaspor), Tolga Ünlü, Ensar Akgün (Karşıyaka)

