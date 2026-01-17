Rodrigo Becao Kasımpaşa'da — Sezon Sonuna Kadar Kiralık

Kasımpaşa, Fenerbahçeli stoper Rodrigo Becao'yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı; imza törenine CEO Ceyhun Kazancı katıldı.

Rodrigo Becao Kasımpaşa'da — Sezon Sonuna Kadar Kiralık

Rodrigo Becao resmen Kasımpaşa'da

Fenerbahçe'den sezon sonuna kadar kiralık transfer

Kasımpaşa, Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao'yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından transferle ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yeni transferimiz Rodrigo Becao, Turgay Ciner Spor Tesislerimizde Kulüp CEO’muz Ceyhun Kazancı’nın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.Yeni transferimiz Becao’ya hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz"

Becao, Kasımpaşa'nın ara transfer döneminde Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı 3. futbolcu oldu.

İstanbul temsilcisi, bu süreçte İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve Rodrigo Becao'nun yanı sıra Kamil Ahmet Çörekçi ve Kerem Demirbay'ı da renklerine bağladı.

