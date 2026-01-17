Başakşehir 2-1 Fatih Karagümrük: Eldor Shomurodov ve Ömer Ali Şahiner'in golleri
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.
Maç Detayları
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Salim Mazlum
Takım Kadroları
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Jerome Opoku, Operi, Olivier Kemen (Bertuğ Yıldırım dk. 81), Umut Güneş, Abbosbek Fayzullayev (Ivan Brnic dk. 58), Eldor Shomurodov (Onur Ergün dk. 89), Amine Harit, Nuno Da Costa (Davie Selke dk. 46)
Yedekler: Doğan Alemdar, Onur Bulut, Hamza Güreler, Ousseynou Ba, Berat Özdemir, Jakub Kaluzinski
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Fatih Karagümrük: Ivo Grbic, Esgaio, Muhammed Kadıoğlu, Jure Balkovec, Çağtay Kurukalıp, Matias Kranevitter, Berkay Özcan, Serginho, Sam Larsson, Barış Kalaycı, Datro Fofana
Yedekler: Furkan Bekleviç, Anıl Yiğit Çınar, Daniel Johnson, Burhan Ersoy, Abdul Kader Moussa Kone, Ahmet Sivri, Tarık Buğra Kalpaklı
Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic
Goller ve Kartlar
Goller: Eldor Shomurodov (dk. 15), Datro Fofana (dk. 75) (Fatih Karagümrük), Ömer Ali Şahiner (dk. 87) (Başakşehir)
Sarı kartlar: Nuno Da Costa, Abbosbek Fayzullayev (Başakşehir); Matias Kranevitter, Jure Balkovec (Fatih Karagümrük)
