Başakşehir 2-1 Fatih Karagümrük: Eldor Shomurodov ve Ömer Ali Şahiner'in golleri

Trendyol Süper Lig 18. haftasında RAMS Başakşehir, Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti; goller Eldor Shomurodov, Datro Fofana ve Ömer Ali Şahiner'den.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 19:12
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 19:12
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.

Maç Detayları

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Salim Mazlum

Takım Kadroları

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Jerome Opoku, Operi, Olivier Kemen (Bertuğ Yıldırım dk. 81), Umut Güneş, Abbosbek Fayzullayev (Ivan Brnic dk. 58), Eldor Shomurodov (Onur Ergün dk. 89), Amine Harit, Nuno Da Costa (Davie Selke dk. 46)

Yedekler: Doğan Alemdar, Onur Bulut, Hamza Güreler, Ousseynou Ba, Berat Özdemir, Jakub Kaluzinski

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Fatih Karagümrük: Ivo Grbic, Esgaio, Muhammed Kadıoğlu, Jure Balkovec, Çağtay Kurukalıp, Matias Kranevitter, Berkay Özcan, Serginho, Sam Larsson, Barış Kalaycı, Datro Fofana

Yedekler: Furkan Bekleviç, Anıl Yiğit Çınar, Daniel Johnson, Burhan Ersoy, Abdul Kader Moussa Kone, Ahmet Sivri, Tarık Buğra Kalpaklı

Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic

Goller ve Kartlar

Goller: Eldor Shomurodov (dk. 15), Datro Fofana (dk. 75) (Fatih Karagümrük), Ömer Ali Şahiner (dk. 87) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Nuno Da Costa, Abbosbek Fayzullayev (Başakşehir); Matias Kranevitter, Jure Balkovec (Fatih Karagümrük)

