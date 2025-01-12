Manchester United, Arsenal'ı Penaltılarla Eledi: Altay Bayındır'ın Kahramanlığı

Manchester United, Arsanal'ı Penaltılarla Eleyerek Turu Geçti

İngiltere'nin prestijli turnuvası Federasyon Kupası (FA Cup) 3. turunda, Manchester United, Arsenal ile karşı karşıya geldi. Müsabaka, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanarak, penaltı atışlarına taşındı. Penaltılarda rakibini 5-3 mağlup eden United, üst tura yükselmeyi başardı.

Maçta Heyecan Dolu Anlar

Emirates Stadı'nda oynanan bu zorlu karşılaşmanın 52. dakikasında Bruno Fernandes'in kaydettiği golle United öne geçti. Ancak 61. dakikada Diogo Dalot'un gördüğü kırmızı kart, konuk ekibi 10 kişi bıraktı.

Arsenal, 63. dakikada Gabriel'in golüyle eşitliği sağladı. Fakat ev sahibi ekip, 72. dakikada Martin Odegaard ile kazandıkları penaltıdan yararlanamadı. Türkiye milli kalecisi Altay Bayındır, Odegaard’ın penaltısını kurtararak takımı adına kritik bir an yaşadı.

Altay Bayındır'ın Kahramanlığı

Normal süre ve uzatmaların ardından gelen penaltı atışlarında, Altay Bayındır bir kez daha sahneye çıkarak, Kai Havertz'in atışını da önledi. Bu başarılı kurtarışlar, Altay Bayındır'ın tur geçişinde ne denli önemli bir rol oynadığını gözler önüne serdi.

Sonuç olarak, Manchester United, Arsenal karşısında tarihi bir zafer elde ederek, FA Cup'ta bir sonraki tura yükseldi.