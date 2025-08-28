Manchester United, Grimsby Town'a Penaltılarla Elendi

Manchester United, Grimsby Town'a Penaltı Dramasıyla Elendi

Maç özeti

İngiltere Lig Kupası 2. turunda Premier Lig ekibi Manchester United, Blundell Park'ta 4. lig temsilcisi Grimsby Town ile karşılaştı. Normal süre 2-2 sona eren mücadele, penaltı atışlarına gitti ve ev sahibi ekip penaltılarda 12-11 üstünlük kurarak tur atladı.

Goller ve kritik anlar

Grimsby Town, 22. dakikada Charles Vernam ve 30. dakikada Tyrell Warren ile 2-0 öne geçti. Konuk takım United, 75. dakikada Bryan Mbeumo ve 89. dakikada Harry Maguire ile skoru 2-2'ye taşıdı. Maçın uzaması olmadan doğrudan penaltılara gidildi.

Penaltı atışlarında iki takım da uzun bir seri sonrası eşleşmeyi aşamayınca, Grimsby Town rakibine 12-11 üstünlük sağlayarak kupada adını 3. tura yazdırdı.

Kaleci tercihleri

Manchester United kalesinde maçı Andre Onana korurken, milli kaleci Altay Bayındır yedekler arasında yer aldı.