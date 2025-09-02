Manchester United'ı eleyen Grimsby'ye 20 bin sterlin ceza: Oduor'un 1 dakikalık kayıt hatası

İngiltere Lig Kupası'nda Manchester United'ı penaltı atışlarıyla 12-11 mağlup ederek büyük sürpriz yapan Grimsby Town, turnuva kurallarına aykırı bir oyuncuyu sahaya sürdüğü gerekçesiyle 20 bin sterlin para cezasına çarptırıldı.

Kayıt gecikmesi ve oyuncunun sahaya girişi

4. Lig temsilcisi Grimsby Town, Bradford City'den kiraladığı Clarke Oduor'un kayıt belgesini maçtan önceki gün saat 12.00'ye kadar teslim etmesi gerekirken, belgeyi bir dakikalık gecikmeyle gönderdi. Lig yönetimi (EFL) futbolcunun kaydını onaylamasına rağmen, kulübün kurallara göre maçta oynama hakkı bulunmayan yeni transfer, maçın 73. dakikasında oyuna dahil oldu.

Maç sonucu ve penaltı atışları

Normal süresi 2-2 biten maçın ardından penaltılara gidildi ve Grimsby Town rakibini 12-11 ile eledi. Oduor, penaltı atışlarında takımının penaltı kaçıran tek oyuncusu olarak kayıtlara geçti.

EFL'in kararı ve verilen ceza

EFL, maçtan sonra hatayı fark eden ve durumu bildiren Grimsby Town'a 20 bin sterlin para cezası uyguladı. Cezanın yarısı, kulübün aynı hatayı tekrarlaması halinde yürürlüğe girmek üzere askıya alındı.

Olay, Lig Kupası kurallarının kayıt ve oynama şartlarına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Grimsby Town'ın Manchester United karşısındaki tarihi başarısı ise hukuki ve disiplin süreçleriyle gölgelendi.