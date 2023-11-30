Manchester United maçına saatler kala kötü haber geldi

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecanla beklenen Manchester United maçı öncesinde, teknik direktör Okan Buruk önemli açıklamalarda bulundu. Sarı-Kırmızılılar, A Grubu 5. maçında İngiliz devi Manchester United ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Buruk, düzenlenen basın toplantısında karşılaşmaya dair merak edilenleri paylaşırken, maç öncesi takımında yaşanan sakatlık sorunlarına da değindi.

Okan Buruk'un açıklamalarına göre, Galatasaray'ın başarılı defans oyuncusu Davinson Sanchez, sakatlığı nedeniyle maçta yer alamayacak. Sanchez'in iğneyle oynama durumu olmadığını belirten Buruk, oyuncunun 2-3 hafta içerisinde takıma dönmesini beklediklerini ifade etti.

Ayrıca, Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Abdülkerim Bardakcı'nın durumu da belirsizliğini koruyor. Buruk, Bardakcı'nın idman sonrasında durumu değerlendirilerek karar verileceğini söyledi. Bu durum, Galatasaray cephesinde maç öncesi belirsizlik yaratırken, takımın kadro planlamasında değişiklik yapma ihtimalini gündeme getiriyor.





Buruk, basın toplantısında ayrıca maç öncesindeki hedeflerini de paylaştı. "Hedefimiz gruptan çıkmak" diyen tecrübeli teknik adam, Manchester United'ın form grafiğinin yükseldiğini ve güçlendiğini vurgulayarak, kendi takımının da son haftalarda gösterdiği performansla bu zorlu mücadeleye hazırlandığını dile getirdi. Galatasaray'ın taraftarı önünde kazanmak istediğini belirten Buruk, bu maçın Avrupa için büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, futbolcularının en iyi performanslarını ortaya koymalarını beklediğini söyledi.

Sarı-Kırmızılı takımın teknik direktörü, oyuncularının performansının yükseldiğini ve rekabetin Galatasaray'ı daha büyük başarılara taşıyacağını ifade ederek, maç öncesindeki hazırlıklarını tamamladıklarını belirtti. Buruk, "Kazanmak için her şeyi yapacağız" diyerek, Galatasaray'ın planlarının rakibe zorluk çıkarmak olduğunu ve bu doğrultuda oyuncularını motive edeceklerini dile getirdi.

Son olarak, Galatasaray'ın iç saha avantajını vurgulayan Buruk, taraftarın takımı ileri itmekte büyük bir destek olduğunu söyledi. Ancak önce takımın taraftarı maçın içine çekmesi gerektiğini belirten Buruk, seyircinin büyük önem taşıdığını ifade etti.