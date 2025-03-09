Manchester United ve Arsenal Beraberlikte Anlaşamadı

Premier Lig’de Kazanan Yok

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında oynanan kritik maçta Manchester United ve Arsenal takımları 1-1 berabere kaldı. Old Trafford'da gerçekleşen karşılaşmada, Manchester United kaptanı Bruno Fernandes tarafından 45+2. dakikada atılan etkileyici serbest vuruş golü ile öne geçti.

Arsenal’ın Dönüşü

Arsenal, 74. dakikada Declan Rice’ın attığı golle eşitliği sağladı ve skoru 1-1 yaptı. Maçın geri kalanında, her iki takım da galibiyet için önemli pozisyonlar bulmasına rağmen aradığı golü bulamadı.

Bu sonuçla Arsenal, ligdeki galibiyet hasretini 3 maça çıkararak 55 puanla ikinci sırada yer alırken; Manchester United, son 5 maçında 4. kez puan kaybederek 34 puanla 14. sırada bulunuyor.