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Manisa Basket, Bursaspor Yörsan'ı Deplasmanda Geçti

Manisa Basket, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Bursaspor Yörsan'ı 96-80 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 21:36
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 21:49
Manisa Basket, Bursaspor Yörsan'ı Deplasmanda Geçti

Manisa Basket, Bursaspor Yörsan'ı Deplasmanda Geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında heyecan dolu bir mücadelede, Manisa Basket, deplasmanda Bursaspor Yörsan'ı 96-80 mağlup etti. Bu önemli galibiyet, Manisa Basket'in ligdeki konumunu da güçlendirdi.

Bursaspor Yörsan, kendi sahasında beklenmedik bir yenilgi alırken, Manisa Basket ise zorlu bir mücadeleye çıkarak sahadan başarıyla ayrıldı. Bu karşılaşma, basketbolseverlere yine unutulmaz anlar yaşattı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Bursaspor Yörsan ile Manisa Basket karşı...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Bursaspor Yörsan ile Manisa Basket karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda Bursaspor Yörsan'lı oyuncu ile Manisa Basket oyuncuları mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Bursaspor Yörsan ile Manisa Basket karşı...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Bursaspor Yörsan ile Manisa Basket karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda Bursaspor Yörsan'lı oyuncu ile Manisa Basket oyuncuları mücadele etti.

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