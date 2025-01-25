Manisa Basket, Bursaspor Yörsan'ı Deplasmanda Geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında heyecan dolu bir mücadelede, Manisa Basket, deplasmanda Bursaspor Yörsan'ı 96-80 mağlup etti. Bu önemli galibiyet, Manisa Basket'in ligdeki konumunu da güçlendirdi.

Bursaspor Yörsan, kendi sahasında beklenmedik bir yenilgi alırken, Manisa Basket ise zorlu bir mücadeleye çıkarak sahadan başarıyla ayrıldı. Bu karşılaşma, basketbolseverlere yine unutulmaz anlar yaşattı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Bursaspor Yörsan ile Manisa Basket karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda Bursaspor Yörsan'lı oyuncu ile Manisa Basket oyuncuları mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Bursaspor Yörsan ile Manisa Basket karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda Bursaspor Yörsan'lı oyuncu ile Manisa Basket oyuncuları mücadele etti.