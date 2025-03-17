Manisa Basket Divissa, Unicaja ile Şampiyonlar Ligi'nde Karşılaşıyor

Manisa Basket Divissa, yarın Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Unicaja'yı konuk edecek. Maç, Muradiye Spor Salonu'nda 20.00'de başlayacak.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 13:17
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 13:17
Manisa Basket Divissa, Unicaja ile Şampiyonlar Ligi'nde Karşılaşıyor

Manisa Basket Divissa, yarın Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu beşinci maçında İspanyol temsilcisi Unicaja ile karşılaşacak. Bu heyecan verici mücadele Muradiye Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak.

Şampiyonlar Ligi normal sezonunun H Grubu’nda 4 galibiyet ve 2 yenilgi ile ikinci sırada yer alan Manisa ekibi, play-in turunda Almanya'nın NINERS Chemnitz ekibini eleyerek son 16’ya adını yazdırdı. Bu turda Manisa, iki maç üzerinden oynayarak başarılı bir şekilde ilerledi.

J Grubu'nda lider durumda bulunan Unicaja, 3 galibiyet ve 1 mağlubiyetle ön plana çıkarken, Manisa Basket Divissa bir galibiyet ve 3 yenilgiyle son sırada yer alıyor. Grupta iki takım arasında İspanya’da oynanan ilk maçı Unicaja, 91-73'lük skorla kazanmıştı.

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