Manisa Basket, Karşıyaka'yı 100-79 Mağlup Etti

Manisa Basket, Karşıyaka'yı Farklı Geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Manisa Basket Divissa, konuk ettiği Karşıyaka'yı 100-79 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Maç, iki takımın karşılıklı sayılarıyla başlarken, Manisa Basket Divissa, Bugra Çal ve Besson'un etkili oyunuyla ilk 5 dakikayı 16-7 önde geçti. Ev sahibi ekip, baskısını artırarak ilk periyodu 35-18'lik skorla tamamladı.

İkinci Çeyrek Performansı

İkinci çeyreğe hızlı başlayan Manisa Basket Divissa, Chiozza ve Mehmet Yağmur'un üç sayılık atışlarıyla skoru 43-20’ye taşıdı. Savunmada da etkili olan ev sahibi, skoru 50-23’e getirerek farkı 27 sayıya çıkardı ve soyunma odasına 61-33 önde gitti.

Üçüncü Çeyrek ve Maç Sonucu

Üçüncü çeyrekte, Chiozza ve Besson'un yüksek şut isabetiyle farkı 35 sayıya (70-35) çıkartan Manisa Basket Divissa, bu çeyreği 77-47 önde tamamladı. Final periyoduna 30 sayılık rahat bir farkla başlayan Manisa Basket, maçın son 5 dakikasına 84-63 önde girdi ve karşılaşmayı 100-79 galip tamamladı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 26. haftasında Manisa Basket Divissa ile Karşıyaka, Muradiye Spor Salonu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Karşıyaka’dan Michael Soloman Smith (sağda) ile Manisa Basket Divissa’dan Christopher Chiozza (solda) mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 26. haftasında Manisa Basket Divissa ile Karşıyaka, Muradiye Spor Salonu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Karşıyaka’dan Michael Soloman Smith (sağda) ile Manisa Basket Divissa’dan Christopher Chiozza (solda) mücadele etti.