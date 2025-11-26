Manisa BBSK, Türkiye Yıldızlar Ligi'nde 53 Madalya ile Zirvede

Manisa BBSK, 22-23 Kasım 2025'te Denizli'de düzenlenen Türkiye Yıldızlar Ligi'nde 19 altın, 15 gümüş ve 19 bronzla toplam 53 madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 14:33
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 14:33
Spor Toto Türkiye Yıldızlar Ligi, 22-23 Kasım 2025 tarihlerinde Denizli'de 1.100 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, müsabakalarda elde ettiği 53 madalyayla turnuvaya damga vurdu.

Manisa BBSK sporcuları organizasyon boyunca 19 altın, 15 gümüş ve 19 bronz olmak üzere toplam 53 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Antrenör Ali Eşsiz, sporcularının gösterdiği performanstan gurur duyduğunu belirterek, "Bu turnuvaya büyük bir emek ve disiplinle hazırlandık. Sporcularımızın mücadele ruhu, kararlılığı ve sahaya yansıttıkları azim bizleri çok mutlu etti. Madalya kazanan ya da kazanamayan tüm sporcularımın alnından öpüyor, emekleri için teşekkür ediyorum. Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübümüze destekleri için ayrıca minnettarız" dedi.

Eşsiz, başarıların artarak devam edeceğini ifade ederek çalışmaların aralıksız sürdüğünü kaydetti.

