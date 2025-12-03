Manisa FK, 7 Aralık'ta Vanspor FK'yi Ağırlamaya Hazırlanıyor

Manisa FK, Trendyol 1. Lig 16. hafta maçında 7 Aralık Pazar saat 16.00'da Vanspor FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 15:01
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 15:01
Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında sahasında karşılaşacağı Vanspor FK maçının hazırlıklarını yoğun bir tempoyla sürdürüyor.

Antrenman Detayları

Siyah-beyazlı ekip, 7 Aralık Pazar saat 16.00'da oynanacak karşılaşma öncesi teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla çalışmalarına devam etti. Antrenman, ısınma hareketleriyle başlayıp dar alan oyunlarının ardından taktik çalışmayla sona erdi.

Hedef ve Sıradaki Adım

Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıkları sürdürecek. Ligde düşme potasında bulunan Manisa FK, kendi sahasında oynayacağı bu karşılaşmayı kazanarak üst sıralara çıkmayı hedefliyor.

