Manisa FK, 7 Aralık'ta Vanspor FK'yi Ağırlamaya Hazırlanıyor
Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında sahasında karşılaşacağı Vanspor FK maçının hazırlıklarını yoğun bir tempoyla sürdürüyor.
Antrenman Detayları
Siyah-beyazlı ekip, 7 Aralık Pazar saat 16.00'da oynanacak karşılaşma öncesi teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla çalışmalarına devam etti. Antrenman, ısınma hareketleriyle başlayıp dar alan oyunlarının ardından taktik çalışmayla sona erdi.
Hedef ve Sıradaki Adım
Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıkları sürdürecek. Ligde düşme potasında bulunan Manisa FK, kendi sahasında oynayacağı bu karşılaşmayı kazanarak üst sıralara çıkmayı hedefliyor.
