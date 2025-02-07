Manisa FK, Birama Toure'yi Transfer Etti

Manisa FK'dan Önemli Transfer Adımı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, Malili futbolcu Birama Toure'yi kiralık olarak kadrosuna kattı. Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın Montpellier ekibinde forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, sezon sonuna kadar Manisa FK'nın renklerini taşıyacak.

Toure'nin Açıklamaları

Transfer sonrası görüşlerini paylaşan Birama Toure, "Manisa FK ile başarılar elde etmek için buradayım. En kısa sürede görev alıp takımıma katkı sunmak istiyorum," dedi.

Sportif Direktör İşyapan'dan Değerlendirme

Manisa FK Sportif Direktörü Serkan İşyapan, Toure'yi uzun süre takip ettiklerini ve istediklerini belirterek, "Kadromuza katmak istediğimiz bir isimdi. Fransa Ligue 1'de uzun yıllar forma giymiş tecrübeli bir isim. Takımımıza çok önemli bir güç katacağına inanıyoruz. Kendisine Manisa Futbol Kulübü forması altında başarılar diliyorum," diyerek transferin önemini vurguladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, Malili futbolcu Birama Toure'yi (solda) kiralık olarak kadrosuna kattı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, Malili futbolcu Birama Toure'yi (solda) kiralık olarak kadrosuna kattı.