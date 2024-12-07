Manisa FK'de Teknik Direktör Çağdaş Çavuş Dönemi Resmen Sona Erdi

Trendyol 1. Lig takımlarından Manisa FK, 1-0 kaybedilen Ahlatcı Çorum FK maçının ardından teknik direktör Çağdaş Çavuş ile yollarını ayırdı. Çavuş'un istifası kulüp yönetimi tarafından kabul edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Çağdaş Çavuş, bugün oynanan Ahlatcı Çorum FK maçı sonrası istifa etmiştir. Çağdaş Çavuş'un istifası yönetim kurulumuz tarafından kabul edilmiştir. Çağdaş Çavuş ve ekibine kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

Çağdaş Çavuş, Manisa FK yönetiminde 15 resmi maça çıktı ve bu süreçte 5 galibiyet, 2 beraberlik ile 8 yenilgi alarak sadece 17 puan toplayabildi.