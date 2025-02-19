Manisa FK Geosis Boluspor Maçına Hazırlanıyor

Manisa FK, Geosis Boluspor ile yapacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Eksik oyuncu bulunmuyor.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 14:45
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 15:03
Manisa FK Geosis Boluspor Maçına Hazırlanıyor

Manisa FK Geosis Boluspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında 21 Şubat Cuma günü Geosis Boluspor'u konuk edecek olan Manisa FK, müsabaka hazırlıklarına devam ediyor.

Fikri Bayrıl Tesisleri'nde Antrenman

Kulüpten alınan bilgilere göre, antrenman Fikri Bayrıl Tesisleri'nde, teknik direktör Hakan Şapçı yönetiminde gerçekleştirildi. Antrenman, ısınma hareketleriyle başladı ve pas çalışmasıyla devam etti. Takım, antrenmanı taktik çalışmasıyla sonlandırdı.

Sakatlığı bulunan Bede Osuji dışında takımda eksik oyuncu bulunmuyor. Manisa FK, Geosis Boluspor maçı için yarın da hazırlıklarına devam edecek.

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında, Geosis Bolurspor'u konuk edecek Manisa FK, müsabakanın...

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında, Geosis Bolurspor'u konuk edecek Manisa FK, müsabakanın hazırlıklarına Fikri Bayrıl Tesisleri'nde devam etti.

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında, Geosis Bolurspor'u konuk edecek Manisa FK, müsabakanın...

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında, Geosis Bolurspor'u konuk edecek Manisa FK, müsabakanın hazırlıklarına Fikri Bayrıl Tesisleri'nde devam etti.

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