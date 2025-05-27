Manisa FK Teknik Direktörü Taşkın'dan Yeni Sezon Stratejisi: 'Transferde Aceleci Olmayacağız'

Manisa FK'nın Yeni Sezon Hedefleri Belirlendi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'nin teknik direktörü Taner Taşkın, yeni sezon öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Taşkın, takımdaki yapılanmanın ligde kalma mücadelesinden sonra başladığını ve bu süreçte destek veren oyunculara teşekkür etti.

Takım İçinde Güçlü Bir İskelet Oluşturma Amacı

Tecrübeli teknik adam, mevcut oyuncuların performansının takımı ligde tutma başarısında büyük rol oynadığını belirtti. Taşkın, yeni sezona yönelik transfer çalışmalarına başladıklarını ifade ederek, "Transferde aceleci olmayacağız. İlk önce takım içindeki bize uygun oyunculardan iyi bir iskelet oluşturmak istiyoruz," dedi.

Şehrin Ruhuna Uygun Oyuncular

Taşkın, transfer sürecinde dikkat edecekleri kriterleri de açıkladı: "Daha sonra takımımıza ve şehrimizin ruhuna uygun oyuncular transfer etmeyi planlıyoruz. Seçimlerimiz genç, dinamik ve tecrübeli oyuncuların harmanlanmasıyla olacak. Başarıya aç oyuncular ile hedefe gidecek bir takım yaratmak istiyoruz."

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'nin teknik direktörü Taner Taşkın, yaptığı açıklamada, yeni sezona doğru yapılanmayla başlamayı hedeflediklerini belirtti.