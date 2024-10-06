Manisa FK, Trendyol 1. Lig'de Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti

Manisa FK, Trendyol 1. Lig'de Galibiyet Peşinde

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Manisa FK, sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.

Maçın Detayları

Manisa FK, mücadelede etkili bir performans sergileyerek rakibini 1-0 mağlup etti. Bu galibiyet, Manisa FK'nın ligdeki hedefleri açısından büyük bir önem taşıyor.

Trendyol 1. Lig’in 8. haftasında Manisa FK ile Gençlerbirliği, Manisa 19 Mayıs Stadı’nda karşılaştı. Manisa FK'li futbolcular attıkları golün ardından sevinç yaşadı.

Trendyol 1. Lig’in 8. haftasında Manisa FK ile Gençlerbirliği, Manisa 19 Mayıs Stadı’nda karşılaştı. Manisa FK'li futbolcular attıkları golün ardından sevinç yaşadı.

Trendyol 1. Lig’in 8. haftasında Manisa FK ile Gençlerbirliği, Manisa 19 Mayıs Stadı’nda karşılaştı. Manisa FK'li futbolcular attıkları golün ardından sevinç yaşadı.

Trendyol 1. Lig’in 8. haftasında Manisa FK ile Gençlerbirliği, Manisa 19 Mayıs Stadı’nda karşılaştı. Manisa FK'li futbolcular attıkları golün ardından sevinç yaşadı.

Trendyol 1. Lig’in 8. haftasında Manisa FK ile Gençlerbirliği, Manisa 19 Mayıs Stadı’nda karşılaştı. Manisa FKli futbolcular, maç öncesi takım fotoğrafı çektirdi.

Trendyol 1. Lig’in 8. haftasında Manisa FK ile Gençlerbirliği, Manisa 19 Mayıs Stadı’nda karşılaştı. Manisa FKli futbolcular, maç öncesi takım fotoğrafı çektirdi.

Trendyol 1. Lig’in 8. haftasında Manisa FK ile Gençlerbirliği, Manisa 19 Mayıs Stadı’nda karşılaştı. Manisa FKli futbolcular, maç öncesi takım fotoğrafı çektirdi.

Trendyol 1. Lig’in 8. haftasında Manisa FK ile Gençlerbirliği, Manisa 19 Mayıs Stadı’nda karşılaştı. Manisa FKli futbolcular, maç öncesi takım fotoğrafı çektirdi.

Trendyol 1. Lig’in 8. haftasında Manisa FK ile Gençlerbirliği, Manisa 19 Mayıs Stadı’nda karşılaştı. Manisa FKli futbolcular, maç öncesi takım fotoğrafı çektirdi.