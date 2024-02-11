Manuel Fernandes Fenerbahçe ve Galatasaray hakkında ilk kez konuştu

Portekizli futbolcu Manuel Fernandes, Beşiktaş kariyeri ve Türk futboluyla ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu. 2011'de Valencia'dan Beşiktaş'a transfer olan ve 2014'te ayrılan Fernandes, Beşiktaş'taki dönemini değerlendirirken kulübün maddi zorluklar yaşadığını ve beklentilere karşılık veremediklerini belirtti. Fernandes, "Beşiktaş’ta güzel anlarımız oldu ama bana göre yeterli değildi. Kulübün mali durumu göz önüne alındığında, diğer büyük takımlarla rekabet etmekte daha fazla zorlandığımız açıktı. Yine de daha iyisini yapabileceğimize inanıyorum." şeklinde konuştu.

Ayrıca, Fernandes, Beşiktaş'ta oynadığı dönem içinde Fenerbahçe ve Galatasaray'dan transfer teklifi aldığını ancak hiçbirinin gerçekleşmediğini açıkladı. "Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra yıllar içinde Galatasaray ve Fenerbahçe'den teklifler aldım ama hiçbiri gerçekleşmedi. Bunun nedeni muhtemelen gelen tekliflerin zamanlamasıyla alakalıydı." ifadelerini kullandı.





Türkiye'deki futbol atmosferine de değinen Fernandes, "İngiltere, İspanya, Rusya ve Portekiz gibi ülkelerde futbol oynadım ama Türkiye'de futbolun yaşanış şekli çok özeldir. Taraftarların oluşturduğu iyi bir atmosfer var ve maçlar eğlenceli geçiyor." dedi. İnönü Stadyumu'nda oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçını unutamadığını söyleyen Fernandes, "İnönü Stadyumu'nda maç kazanmamıza yardımcı olacak türden çok iyi bir atmosfer vardı. Bu atmosferde oynadığımız, aklıma gelen ve unutamadığım maç İnönü Stadyumu'nda son dakika golüyle 3-2 kazandığımız Beşiktaş-Fenerbahçe maçıydı." şeklinde anılarını paylaştı.

Son olarak, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos'u değerlendiren Fernandes, "Fernando Santos, tecrübeli bir teknik direktör ama takımın ve kulübün ihtiyacı olan kişi olup olmadığını zaman gösterecek." dedi. Ayrıca, Süper Lig'deki Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki şampiyonluk yarışını da değerlendirerek, "Şu anda Galatasaray'ın üstünlüğü ve avantajı var. Aynı zamanda fikstür de Süper Ligi kimin kazanacağını belirlemeye yardımcı olacak." şeklinde konuştu.

Fernandes, Türkiye'nin EURO 2024 Elemelerindeki başarılı performansını da değerlendirdi. "Türkiye’nin elemelerde aldığı başarılı sonuçlar Türk Milli Takımının gelişimini ve Montella'nın Türk futboluna ve kültürüne iyi uyum sağladığını gösteriyor." ifadelerini kullanan Fernandes, EURO 2024'te Portekiz'in favori olacağını ancak sahada gösterilen performansın önemine vurgu yaptı. Fernandes, Portekiz için Bernardo Silva, Rafael Leão, Bruno Fernandes gibi oyuncuların büyük etki yaratabileceğini, Türkiye tarafında ise Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder ve İrfan Can Kahveci gibi tecrübeli oyuncuların daha fazla sorumluluk alacağını düşündüğünü belirtti.





Son haftalarda eleştirilen Gedson Fernandes'e de tavsiyelerde bulunan Fernandes, "Gedson Fernandes’e her şeyden önce futboldan keyif almasını söylemek istiyorum. Gelenekleri olan köklü bir kulüpte oynuyor ve Türk futbolu onun oyun tarzına uygun." şeklinde konuştu.

Manuel Fernandes'in bu çarpıcı açıklamaları, futbol kariyerinin yanı sıra Türk futbolu ve takımlarına dair unutulmaz anıları içeriyor. Aynı zamanda, Türk futbolunun uluslararası alandaki başarılarına dair bir perspektif sunarak futbolseverleri düşündürmeye devam ediyor.

Fernandes'in Fenerbahçe ve Galatasaray'dan aldığı transfer tekliflerini açıklaması, Türk futbolunun önemli kulüpleri arasındaki rekabetin bir yansıması olarak dikkat çekti. Ayrıca, Beşiktaş'ın eski oyuncusunun İnönü Stadyumu'nda oynanan unutulmaz bir Beşiktaş-Fenerbahçe maçındaki anısını paylaşması da duygusal bir değer taşıdı.

Fernandes'in Türk futbolu hakkındaki değerlendirmeleri ve EURO 2024 Elemeleri sürecine dair öngörüleri, futbolseverlerin ve spor yorumcularının tartışmalarını tetikleyebilir. Aynı zamanda, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos'un performansı ve Türkiye'nin uluslararası arenadaki durumu konusundaki temkinli yaklaşımı, futbol camiasında merak uyandırdı.