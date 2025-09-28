Marc Marquez MotoGP'de Şampiyonluğa Ulaştı — Japonya GP

Marc Marquez, MotoGP Japonya GP'sinde ikinci olarak kariyerindeki 7. şampiyonluğunu ilan etti; sezon bitimine beş yarış kaldı.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 12:21
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 12:21
Marc Marquez MotoGP'de Şampiyonluğa Ulaştı — Japonya GP

Marc Marquez MotoGP'de şampiyonluğa ulaştı

Ducati Lenovo takımının İspanyol pilotu Marc Marquez, MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 17. ayağı Japonya Grand Prix'sinde ikinci olarak kariyerindeki yedinci şampiyonluğa ulaştı.

Yarış özeti

Sezonun 17. mücadelesi, Japonya'da Motegi Pisti'nde 24 tur üzerinden yapıldı. Bitiş çizgisini 42 dakika 09.312 saniye ile birinci geçen takım arkadaşı Francesco Bagnaia'nın ardından ikinci olan Marquez, böylece şampiyonluğunu ilan etti.

Marquez, Bagnaia'nın 4.196 saniye gerisinde ikinci olurken; Honda HRC Castrol'ün İspanyol pilotu Joan Mir liderin 6.858 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

Şampiyonun duyguları ve sezon takvimi

Sezonun bitimine beş yarış kala şampiyonluğunu ilan eden 32 yaşındaki İspanyol sürücü, basın mensuplarına gözyaşlarını zor tutarak yaptığı açıklamada, "Konuşmak bile imkansız. Sadece anın tadını çıkarmak istiyorum ama zor olduğu doğru, çok zordu ama şimdi kendimle barışığım." ifadelerini kullandı.

Sezonun 18. yarışı Endonezya Grand Prix'si 5 Ekim'de düzenlenecek.

Pilotlar klasmanı (İlk 5)

1. Marc Marquez (İspanya): 541 puan
2. Alex Marquez (İspanya): 340
3. Francesco Bagnaia (İtalya): 274
4. Marco Bezzecchi (İtalya): 242
5. Franco Morbidelli (İtalya): 196

İLGİLİ HABERLER

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Marc Marquez MotoGP'de Şampiyonluğa Ulaştı — Japonya GP
2
İzmirli Poyraz Yetimler, Rüzgar Sörfünde Dünya İkinciliğine Ulaştı
3
Beşiktaş ile Kocaelispor Süper Lig'de 41. Randevu
4
Beşiktaş - Kocaelispor: Derbi Öncesi Kritik Sınav
5
EuroBasket 2025: Türkiye Sırbistan'ı 95-90 Yenip Grubu Lider Bitirdi
6
Çaykur Rizespor, Yahia Fofana'yı 3 Yıllığına Transfer Etti
7
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısında Ali Koç'tan Kararlı Mesajlar

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı