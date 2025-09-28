Marc Marquez MotoGP'de Şampiyonluğa Ulaştı — Japonya GP

Marc Marquez MotoGP'de şampiyonluğa ulaştı

Ducati Lenovo takımının İspanyol pilotu Marc Marquez, MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 17. ayağı Japonya Grand Prix'sinde ikinci olarak kariyerindeki yedinci şampiyonluğa ulaştı.

Yarış özeti

Sezonun 17. mücadelesi, Japonya'da Motegi Pisti'nde 24 tur üzerinden yapıldı. Bitiş çizgisini 42 dakika 09.312 saniye ile birinci geçen takım arkadaşı Francesco Bagnaia'nın ardından ikinci olan Marquez, böylece şampiyonluğunu ilan etti.

Marquez, Bagnaia'nın 4.196 saniye gerisinde ikinci olurken; Honda HRC Castrol'ün İspanyol pilotu Joan Mir liderin 6.858 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

Şampiyonun duyguları ve sezon takvimi

Sezonun bitimine beş yarış kala şampiyonluğunu ilan eden 32 yaşındaki İspanyol sürücü, basın mensuplarına gözyaşlarını zor tutarak yaptığı açıklamada, "Konuşmak bile imkansız. Sadece anın tadını çıkarmak istiyorum ama zor olduğu doğru, çok zordu ama şimdi kendimle barışığım." ifadelerini kullandı.

Sezonun 18. yarışı Endonezya Grand Prix'si 5 Ekim'de düzenlenecek.

Pilotlar klasmanı (İlk 5)

1. Marc Marquez (İspanya): 541 puan

2. Alex Marquez (İspanya): 340

3. Francesco Bagnaia (İtalya): 274

4. Marco Bezzecchi (İtalya): 242

5. Franco Morbidelli (İtalya): 196