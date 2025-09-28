Marcel Licka: Fatih Karagümrük-Trabzonspor 4-3, Sorumlusu Benim

Marcel Licka, Fatih Karagümrük'ün Trabzonspor'a 4-3 yenildiği maç sonrası sorumluluğu üstlendi, disiplin uyarısı yaptı ve Gaziantep maçıyla toparlanma sözü verdi.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 00:08
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 00:08
Marcel Licka: Fatih Karagümrük-Trabzonspor 4-3, Sorumlusu Benim

Marcel Licka: Fatih Karagümrük-Trabzonspor 4-3, Sorumlusu Benim

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, konuk ettiği Trabzonspor'a 4-3 mağlup oldu. Maç, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynandı.

Maç Sonrası Açıklamalar

Çek teknik adam Marcel Licka, karşılaşma sonrası basın mensuplarına konuştu. Kolay gol yemelerine tepki gösteren Licka, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sonuçta bu takımın hocası benim. Bu kadar kolay gol yememizin de sorumlusu benim. Birinci ve dördüncü gol tamamen disiplinsizlikten kaynaklanıyor. Böyle gollerin futbolda yeri yok. Çok genç futbolcularla oynuyoruz ama bunlar bahane değil. Bizim daha iyi olmamız lazım. Kendi işine saygı duymayan oyuncularım, takımda yer bulamayacak. Artık video analiz yapmak istemiyorum. Artık daha fazla oyuncularımla konuşmak istemiyorum. Aksiyon almak zorundayım. Oyuncularıma bir şey açıkladığımda anlamazlarsa onlarla ikinci kez konuşmayacağım. Herkesin artık bir hakkı var."

Takımın mevcut koşullarına da değinen Licka, tesis ve stat farkını bildiğini belirterek şunları söyledi:

"Buraya imza atmaya karar veren benim. Daha önce çalıştırdığım Dinamo Moskova ve Orenburg takımlarının tesisleriyle buradakini karşılaştıramayız. Oradaki imkanlar üste seviyeydi. Bu asla bir bahane değil. Ne olacağını biliyordum. Daha iyi olmamız gerekiyor. Bunun için çalışmalıyız. Çok genç arkadaşlarımız var. İleride önleri açık. David Fofana'yı çok beğeniyorum. Onu daha fazla kullanmamız lazım. Ligin 8. haftasındaki Gaziantep FK maçından sonra çok farklı bir Fatih Karagümrük göreceksiniz. Sakatlarımız dönecek ve oyuncularım daha iyi hale gelecek."

Hakem Kararları

Trabzonspor lehine verilen penaltıya dair Licka, hakemlerle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Hakem hakkında konuşmak istemiyorum. Oyuncular ve hocalar da hata yapıyor. Hakemler de hata yapabilir. VAR da onların işini kolaylaştırıyor. Bu çalınan penaltı, Avrupa liglerinde çalınmazdı. Hakemin bize karşı bir tavır takındığını söyleyemem. Hakem, penaltı dışında adil bir şekilde maçı yönetti. Hakem hakkında konuşmak benim işim değil. Bunu yapan başka insanlar var."

Berkay Özcan ve Oyuncu Değerlendirmesi

Orta sahadan Berkay Özcan'ı değerlendiren Licka, beklentilerini şöyle anlattı:

"Berkay, vücudunu çok iyi kullanıyor. Onda eksik olan şey, dinamik olarak topu ileri götürememek. Çıkışlarımızda bize katkı sağlayamıyor. Sam Larsson, bu konuda iyiydi. Son birkaç maçtır Berkay'dan memnun değilim. Benim ondan ne istediğimi anlaması gerekiyor. Daha anahtar bir oyuncu olmasını istiyorum. Son pasları vermesini istiyorum. Gol atmasını istiyorum. Bunları gösterdiği zaman hak ettiği süreyi alacaktır."

İLGİLİ HABERLER

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hentbol: Ardventure Süper Lig 6. Hafta Sonuçları
2
TOFAŞ, Fenerbahçe Beko'yu 80-78 Yenerek Sezona Galibiyetle Başladı
3
Fatih Karagümrük 4-3 Trabzonspor: Atakan Çankaya'dan Hakem Eleştirisi
4
Türkiye Beyzbol5 Genç Milli Takımı Dünya Kupası'nda 6. Oldu
5
Wagner Pina: "Hak ederek kazandık" — Trabzonspor 4-3 Fatih Karagümrük
6
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 2. Hafta Sonuçları
7
Can Uzun'un golüyle Eintracht Frankfurt 6-4 galip

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı