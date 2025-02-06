DOLAR
35,89 0,03%
EURO
37,27 0,31%
ALTIN
3.302,98 0,07%
BITCOIN
3.527.248,99 -0,78%

Marcelo, Real Madrid Kariyerini Noktaladı

Real Madrid'in eski yıldızı Marcelo, futbolculuk kariyerini sonlandırdığını duyurdu. 16 yıl boyunca hazırladığı başarılarla hatırlanacak.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 16:01
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 16:01
Marcelo, Real Madrid Kariyerini Noktaladı

Marcelo, Futbolculuk Kariyerine Veda Etti

İspanyol futbolu ve Real Madrid tarihiyle özdeşleşen 36 yaşındaki defans oyuncusu Marcelo, yeşil sahalara veda ettiğini duyurdu. 16 yıl boyunca formasını giydiği Real Madrid ile büyük başarılara imza atan Marcelo, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Bir oyuncu olarak yolculuğum burada sona erdi ama futbola hala verecek çok şeyim var. Her şey için teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Başarı Dolu Bir Kariyer

Marcelo, Real Madrid formasıyla geçirdiği 16 sezonda toplam 546 maça çıkarak önemli bir rekora imza attı. Bu süre zarfında, 5 UEFA Şampiyonlar Ligi, 4 Kulüpler Dünya Kupası, 3 UEFA Süper Kupası, 6 LaLiga, 2 Copa del Rey Kupası ve 5 İspanya Süper Kupası olmak üzere toplamda 25 kupa kazandı.

Milli Takım Başarısı

Brezilyalı futbolcu, milli takımıyla da 58 maçta görev alarak uluslararası arenada da adını duyurmayı başardı. Marcelo, 2022 yılında eski kulübü Flamengo'ya dönmüştü.

İLGİLİ HABERLER

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Marcelo, Real Madrid Kariyerini Noktaladı
2
Samsunspor, Hatayspor Karşısında Galibiyete Odaklandı
3
Çorum FK, Eren Tunalı ile Anlaştı
4
Filenin Şalvarlı Sultanları ve Kuzeyboru Gösteri Maçında Buluştu
5
MKE Ankaragücü, Gaetan Laura ile Anlaştı
6
Uğur Okulları İstanbulspor, Kasımpaşa'yı 2-0 Geçti!
7
Galatasaray Daikin, CEV Challenge Kupası'nda Chieri'76'ya 3-1 Yenildi

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış