Marcelo, Real Madrid Kariyerini Noktaladı

Marcelo, Futbolculuk Kariyerine Veda Etti

İspanyol futbolu ve Real Madrid tarihiyle özdeşleşen 36 yaşındaki defans oyuncusu Marcelo, yeşil sahalara veda ettiğini duyurdu. 16 yıl boyunca formasını giydiği Real Madrid ile büyük başarılara imza atan Marcelo, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Bir oyuncu olarak yolculuğum burada sona erdi ama futbola hala verecek çok şeyim var. Her şey için teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Başarı Dolu Bir Kariyer

Marcelo, Real Madrid formasıyla geçirdiği 16 sezonda toplam 546 maça çıkarak önemli bir rekora imza attı. Bu süre zarfında, 5 UEFA Şampiyonlar Ligi, 4 Kulüpler Dünya Kupası, 3 UEFA Süper Kupası, 6 LaLiga, 2 Copa del Rey Kupası ve 5 İspanya Süper Kupası olmak üzere toplamda 25 kupa kazandı.

Milli Takım Başarısı

Brezilyalı futbolcu, milli takımıyla da 58 maçta görev alarak uluslararası arenada da adını duyurmayı başardı. Marcelo, 2022 yılında eski kulübü Flamengo'ya dönmüştü.