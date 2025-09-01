DOLAR
Marco Asensio İstanbul'a Geldi: Fenerbahçe ile Görüşmelerde

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Marco Asensio, özel uçakla Sabiha Gökçen'e geldi; sarı-lacivertli yetkililer tarafından karşılandı.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 03:01
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 03:13
Transfer görüşmeleri için İstanbul'da

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde bulunduğu İspanyol futbolcu Marco Asensio, İstanbul'a geldi.

Özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inen Asensio'yu sarı-lacivertli kulübün yetkilileri karşıladı.

Oyuncunun kariyer özeti

29 yaşındaki orta saha oyuncusu, kariyerinde Mallorca, Real Madrid, Espanyol, Aston Villa ve Paris Saint-Germain takımlarında forma giydi.

