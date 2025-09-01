Marco Asensio İstanbul'a Geldi: Fenerbahçe ile Görüşmelerde
Transfer görüşmeleri için İstanbul'da
Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde bulunduğu İspanyol futbolcu Marco Asensio, İstanbul'a geldi.
Özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inen Asensio'yu sarı-lacivertli kulübün yetkilileri karşıladı.
Oyuncunun kariyer özeti
29 yaşındaki orta saha oyuncusu, kariyerinde Mallorca, Real Madrid, Espanyol, Aston Villa ve Paris Saint-Germain takımlarında forma giydi.
