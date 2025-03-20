Marco Rossi: Türkiye'ye Yenilmemizin Sebebi Şanssızlık

Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi, Türkiye'ye 3-1 yenildikleri maçın ardından şanssızlık vurgusunda bulundu.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 23:07
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 23:07
Marco Rossi: Türkiye'ye Yenilmemizin Sebebi Şanssızlık

Marco Rossi'nin Açıklamaları

Macaristan Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Marco Rossi, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında İstanbul'da Türkiye'ye 3-1 yenilmelerini şanssızlık

Rossi, RAMS Park'ta yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Türkiye'nin oyuncularının kalitesine dikkat çekerek, "Futbolda her zaman önemli olan kazanmaktır. Bugün biz değil, Türkiye kazandı. Daha etkililerdi. Çok iyi oyuncuları var. Zaman ve alan verirseniz onlara karşı oynamak gerçekten çok zor" dedi.

İkinci Yarıdaki Kötü Performans

İtalyan teknik adam, "Ancak çoğunlukla sahada iyi olduğumuzu söyleyebilirim. İkinci yarının 10-12 dakikalık bölümü vardı. Bu bölümdeki kötü performansımızın bedelini yediğimiz 2 golle ödedik. Geçişler üzerinden birçok şans yarattık. Gol atabilirdik ama yapamadık. Bu futbolun bir parçası. Bazen şans sizin yanınızda olur, bazen olmaz. Bu gece de şans bizim yanımızda değildi" açıklamalarında bulundu.

Kadro Derinliği Sorunu

Rossi, kadro derinliği eksikliğine de vurgu yaparak, "Andras Schafer'i çıkarmak zorunda kaldım. Zsolt Nagy'nin de başı döndüğü için oyundan aldım. Schafer, Nagy, Sallai olmadığı zaman bizler Türkiye değiliz" ifadelerini kullandı.

Rövanş için Motive

Macaristan'da 23 Mart Pazar günü yapılacak rövanş maçında dönüş yapabilmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Rossi, "Macaristan'da 60 bin taraftarımızın önünde sahaya çıkacağız. O yüzden başımızı dik tutmamız gerek. Tek yapmamız gereken kazanmak. Görevimiz bu. Türkiye'ye karşı kazanmaya çalışacağız. Zor olacak, çok gol atmamız gerekecek. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve kazandıktan sonra duruma bakacağız" şeklinde konuştu.

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