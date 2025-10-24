Mardin'de 'Spor İçin Geç Değil Projesi' Açılışı

Cumhuriyet Meydanı'nda halkla buluştu

Mardin'de "Spor İçin Geç Değil Projesi" kapsamında kent meydanında bir araya gelen vatandaşlar, açık alanda spor ve egzersiz yaptı.

Açılış, merkez Artuklu ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Proje, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu ortaklığında hayata geçirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Spor Eğitimi ve Araştırmaları Daire Başkanı Şükrü Yılmaz, açılışta yaptığı konuşmada projenin amacını şöyle ifade etti:

"Burada da değerli antrenörlerimiz var, bu amaç için çalışıyorlar. Spor kültürü yaygınlaştığında, hem ulusal hem uluslararası sportif başarının geldiğini biliyoruz."

Yılmaz, atama bilgilerine değinerek "81 ile yaklaşık 6 bin 500 antrenör ataması yaptıklarını" belirtti ve devam etti:

"Sporla ileri gitmiş ve başarı elde etmiş ülkelere baktığımızda, spor kültürünü yaygınlaştırmış, bunu içselleştirmiş olduklarını görüyorsunuz. Bizler de bu amaçla çalışıyoruz. Bu tür projeler farklı alanlarda genişler ve güzelleşir. Spor için geç değil. Evet, gerçekten geç değil."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik de kentte sporu yaygınlaştırmak üzere birçok proje yürüttüklerini belirterek, "İnşallah burada daha çok faaliyet yapacağız. Sporu tabana yayan her zaman bizlerin ve gençliğin yanında olan Bakanlığımıza ve federasyonumuza çok teşekkür ediyorum." dedi.

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu temsilcisi Esra Özcan ise etkinliğin amacını "hareketli ve sağlıklı bir toplum bilinci oluşturmak" olarak açıkladı.

Konuşmaların ardından her yaştan katılımcı meydanda kurulan parkurlarda spor ve egzersiz yaptı. Etkinlik, katılımcıların Mardin sokaklarında gerçekleştirdiği yürüyüş ve birlikte söyledikleri şarkı ve türkülerle devam etti. Yürüyüşe bazı turistler de eşlik etti.

