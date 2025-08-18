DOLAR
40,89 -0,03%
EURO
47,64 0,06%
ALTIN
4.379,78 0,02%
BITCOIN
4.755.306,29 -0,02%

Maribor, Tuğberk Tanrıvermiş ile Yollarını Ayırdı

Maribor, teknik direktör Tuğberk Tanrıvermiş ile yollarını ayırdı; Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu kulüp teşekkür açıklaması yayımladı.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 23:11
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 23:11
Maribor, Tuğberk Tanrıvermiş ile Yollarını Ayırdı

Maribor, Tuğberk Tanrıvermiş ile Yollarını Ayırdı

Slovenya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Maribor, teknik direktör Tuğberk Tanrıvermiş ile yollarını ayırma kararı aldı.

Kulüp Açıklaması

İş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu kulüpten yapılan açıklamada, Tuğberk Tanrıvermiş'in ortak projeye kattığı enerjiye teşekkür edilerek, gelecekteki antrenörlük kariyerinde başarı dilendi.

Bir Sonraki Maç ve Geçici Düzenleme

Açıklamada ayrıca, Radomlje ile oynanacak maça takımın altyapı teknik direktörü Radovan Karanovic'in hazırlayacağı belirtildi.

İLGİLİ HABERLER

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol 1. Lig 2. Hafta: Arca Çorum FK Averajla Lider
2
TFF, Süper Lig ve 1. Lig'de Yaka Kamerası Uygulamasını Başlattı
3
Süper Lig'de 5 Kulüp PFDK'ye Sevk Edildi — TFF Açıklaması
4
Amed Sportif Faaliyetler'in Yeni Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak Oldu
5
17. Campus Cup Yelkenli Yarışları Marmaris'te Tamamlandı
6
Kangrenden Bacağını Kaybeden Harun Mut, Sporla Hayata Bağlandı
7
Trabzonspor, Güneş Yönetiminde Tarihinin En Kötü Dönemini Yaşıyor

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı

Aydın ve Kars'ta eski hükümlü ve TMY'lere özel daimi işçi kadrosu açıldı

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri