Maribor, Tuğberk Tanrıvermiş ile Yollarını Ayırdı
Slovenya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Maribor, teknik direktör Tuğberk Tanrıvermiş ile yollarını ayırma kararı aldı.
Kulüp Açıklaması
İş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu kulüpten yapılan açıklamada, Tuğberk Tanrıvermiş'in ortak projeye kattığı enerjiye teşekkür edilerek, gelecekteki antrenörlük kariyerinde başarı dilendi.
Bir Sonraki Maç ve Geçici Düzenleme
Açıklamada ayrıca, Radomlje ile oynanacak maça takımın altyapı teknik direktörü Radovan Karanovic'in hazırlayacağı belirtildi.