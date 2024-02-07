Mario Balotelli, Hakan Çalhanoğlu'na övgüler yağdırdı

Kariyerine Adana Demirspor'da devam eden Balotelli, Hakan Çalhanoğlu hakkında bir itirafta bulundu.

Mario Balotelli, Hakan Çalhanoğlu'na övgüler yağdırdı
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Adana Demirspor'un yıldız oyuncularından Mario Balotelli'nin sezonu sakatlığı nedeniyle sona erdi. Takımdan ayrılığı beklenen İtalyan oyuncu, Hakan Çalhanoğlu hakkında açıklamalarda bulundu.

"Kesinlikle ilk üçte."

Mario Balotelli, Hakan Çalhanoğlu'na övgüler yağdırdı

Mario Balotelli, Hakan Çalhanoğlu'nun bu sezon Inter'de gösterdiği muhteşem performansa övgüde bulunarak "Dünyanın en iyisi olmayabilir ama kesinlikle ilk üçte yer alıyor." dedi.

Balotelli, "Hakan Çalhanoğlu'nun her zaman destekçisiydim. Onun çok güçlü olduğunu her zaman söyledim. Ona dünyadaki en iyi demek için çok erken" şeklinde ifadeler kullanırken "Onunla Rodri arasında seçim yapmak zorunda kalsaydım kesinlikle onu seçerdim." diye konuştu.

Mario Balotelli, Hakan Çalhanoğlu'na övgüler yağdırdı

Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Inter'de 27 maçta forma giydi, 11 gol attı ve 3 asist yaptı.

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