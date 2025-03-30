Marmaris MIYC Kış Trofesi 5. Ayak Yarışları Tamamlandı

Marmaris MIYC Kış Trofesi'nin 5. Ayağı Sona Erdi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 16. kez gerçekleştirilen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 5. ayak mücadelesi tamamlandı. Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen etkinlikte, Türkiye'yle birlikte Rusya, Ukrayna, Almanya, Moldova, Estonya, Slovakya, Fransa ve İngiltere'den toplam 29 yelkenli yat ve 260 sporcu yer aldı.

Yarış öncesinde, bağlı bulundukları Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, körfezde antrenman turları yaparak ısındı. Başhakem Ezgi Kalaycı, rüzgarın yönü ve şiddetine göre uygun parkuru belirledikten sonra, koydan start alan yatlar, rakiplerini geride bırakmak için mücadele etti.

Altı ayaktan oluşan trofenin son ayağı ise 19-20 Nisan tarihlerinde düzenlenecek. Bu yılki etkinlikteki 5. ayak yarışlarının sonuçları ise sporseverler arasında büyük bir heyecan yarattı.

5. Ayakta Öne Çıkan Yatlar ve Kaptanları

Trofenin 5. ayağında yer alan yarışlarda, sınıflarına göre ilk 3'te yer alan yatlar ve kaptanları şu şekilde sıralandı:

ORC-A

1- Vakkorama (Erhan Karaca)

2- Wings Racing (Fırat Şahin)

3- Lagertha (Konstantin Bezpalko)

1- Vakkorama (Erhan Karaca) 2- Wings Racing (Fırat Şahin) 3- Lagertha (Konstantin Bezpalko) ORC-B

1- Buran (Alexey Moskvin)

2- Flyer (Tora Kutoğlu)

3- Anyway (David Tsogoev)

1- Buran (Alexey Moskvin) 2- Flyer (Tora Kutoğlu) 3- Anyway (David Tsogoev) ORC-C

1- Omani (Tunca Çalışkan)

2- Atiye-Fabco (Tolga Gökova)

3- Toxic (Akif Sezer)

1- Omani (Tunca Çalışkan) 2- Atiye-Fabco (Tolga Gökova) 3- Toxic (Akif Sezer) ORC-D

1- Jazzgir-Nissan Saling Team (Bartu Özsoy)

2- VMG-Carbotix (Doğukan Kandemir)

3- Looping (Maria Soboleva)

Bu heyecan dolu yarışlar, Marmaris'in uluslararası yelken sporundaki önemini bir kez daha ortaya koydu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 16. kez düzenlenen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 5. ayak mücadelesi sona erdi. Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünün (MIYC) düzenlediği Kış Trofesi'nin 5. ayak yarışlarına, Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Ukrayna, Almanya, Moldova, Estonya, Slovakya, Fransa ve İngiltere'den 29 yelkenli yat ile 260 sporcu katıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 16. kez düzenlenen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 5. ayak mücadelesi sona erdi. Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünün (MIYC) düzenlediği Kış Trofesi'nin 5. ayak yarışlarına, Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Ukrayna, Almanya, Moldova, Estonya, Slovakya, Fransa ve İngiltere'den 29 yelkenli yat ile 260 sporcu katıldı.