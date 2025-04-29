Marmaris'te Uluslararası Akdeniz Yat Şampiyonası Sürüyor

Uluslararası Akdeniz Yat Şampiyonası Devam Ediyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl ikinci kez düzenlenen Uluslararası Akdeniz Yat Şampiyonası'nda ikinci gün yarışları başarıyla tamamlandı. Şampiyona, Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü (MİYC) tarafından organize edilmekte.

Katılımcılar ve Yarışlar

Bu yılki etkinliğe, Türkiye dışında, Amerika, İsviçre, Letonya, Belarus, Rusya, Kazakistan, Ukrayna, Estonya ve Azerbaycan gibi ülkelerden 19 yelkenli yat ve 170 sporcu katılmaktadır. Yelkenciler, bağlı bulundukları Netsel Marina’dan ayrılarak ikinci gün yarışları öncesinde antrenman turları yaptı.

Yarışların parkuru, başhakem Ezgi Kalaycı tarafından rüzgarın yönü ve şiddetine göre belirlendi. Yatlar, sınıflarına uygun olarak start aldı. ORC-1, ORC-B, ORC-C ve ORC-D sınıflarında yer alan yatlar, koy içinde iki yarış gerçekleştirdi. Ancak üçüncü yarış, rüzgar yönündeki değişiklik nedeniyle hakem heyeti tarafından abandon (yarıda bırakıldı) edildi.

Genel Klasman Sonuçları

Şampiyonanın ikinci gününün sonunda genel klasmanda sınıflarına göre ilk üçe giren yatlar ve dümencileri şu şekilde sıralandı:

ORC-A

1- Brozex (Sergei Musikhin)

2- Magic Twelve (Maksim Taranov)

3- Frogfoot (Sergei Bryuzga)

1- Brozex (Sergei Musikhin) 2- Magic Twelve (Maksim Taranov) 3- Frogfoot (Sergei Bryuzga) ORC-B

1- Rossko Racer (Timofey Zhbankov)

2- Courier Du Coeur (Andrey Arbuzov)

3- Mad X-Code Zero (Burak Cora)

1- Rossko Racer (Timofey Zhbankov) 2- Courier Du Coeur (Andrey Arbuzov) 3- Mad X-Code Zero (Burak Cora) ORC-C

1- Wizard (Pavel Karachov)

2- Jason (Denis Shari)

3- You Too (Vasil Echin)

1- Wizard (Pavel Karachov) 2- Jason (Denis Shari) 3- You Too (Vasil Echin) ORC-D

1- Aleksandriya (İlya Strakh)

2- İvana (Aleksei Brunov)

3- Stormy (Tunca Çalışkan)

Şampiyona, 2 Mayıs Pazar günü sona erecek.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl ikinci kez düzenlenen Uluslararası Akdeniz Yat Şampiyonası'nda ikinci gün yarışları tamamlandı. Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünün (MİYC) organize ettiği şampiyonaya, Türkiye'nin yanı sıra Amerika, İsviçre, Letonya, Belarus, Rusya, Kazakistan, Ukrayna, Estonya ve Azerbaycan'dan 19 yelkenli yat ile 170 sporcu mücadele ediyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl ikinci kez düzenlenen Uluslararası Akdeniz Yat Şampiyonası'nda ikinci gün yarışları tamamlandı. Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünün (MİYC) organize ettiği şampiyonaya, Türkiye'nin yanı sıra Amerika, İsviçre, Letonya, Belarus, Rusya, Kazakistan, Ukrayna, Estonya ve Azerbaycan'dan 19 yelkenli yat ile 170 sporcu mücadele ediyor.