Massadio Haidara: Şükürler olsun ki 1-1’i Başardık — Kocaelispor 1-1 Karagümrük

Massadio Haidara, Kocaelispor'un Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldığı maçta şanssız bir gol yediklerini ancak maç bitmeden beraberliği yakaladıklarını söyledi.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 20:28
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 20:28
Massadio Haidara: Şükürler olsun ki 1-1'i Başardık

Massadio Haidara: Şükürler olsun ki 1-1’i Başardık

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.

Mücadelenin ardından yeşil-siyahlıların Malili futbolcusu Massadio Haidara, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Rakibimiz sadece ilk yarının son 10 dakikasında pozisyon buldu"

Haidara, "Rakibimiz sadece ilk yarının son 10 dakikasında pozisyon buldu. Onun dışında çok da bir şey olmadı. Devreye gittik. İkinci yarıya iyi başladık, oyunumuzu iyi devam ettirdik ancak 1 gol yedik. Ancak şükürler olsun ki maç bitmeden 1-1’i yapmayı başardık" diye konuştu.

Kocaelispor’un Malili futbolcusu Massadio Haidara, Fatih Karagümrük maçının ardından yaptığı...

Kocaelispor’un Malili futbolcusu Massadio Haidara, Fatih Karagümrük maçının ardından yaptığı açıklamada, şanssız bir gol yediklerini ancak maç bitmeden beraberliği yakaladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

