Mauro Icardi 90+3'te fileleri havalandırdı — Galatasaray'ın 8. golü

Mauro Icardi 90+3'te fileleri havalandırdı

Trendyol Süper Lig 16. hafta: Galatasaray deplasmanda Antalyaspor'ı 4-1 yendi

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanan karşılaşmada Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılı takımın dördüncü golünü Mauro Icardi kaydetti.

Maçın 90+3. dakikasında, sağ kanattan ceza sahasına giren Leroy Sane'nin pasında topla buluşan Icardi, ceza sahası içinde gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 4-1 oldu.

32 yaşındaki Arjantinli futbolcu böylece, tamamı Süper Lig'de olmak üzere bu sezonki gol sayısını 8'e çıkardı.

Maça yedek başlayan Icardi, 67. dakikada Yunus Akgün'ün yerine oyuna girdi ve son bölümlerde takımına gol katkısı sağladı.

