Mauro Icardi'den Sakatlık Açıklaması: 'Daha İyi Geri Döneceğim'

Mauro Icardi'den Sakatlık Açıklaması

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile oynanan maç sonrası yaşadığı sakatlık hakkında açıklamalarda bulundu. Test sonuçlarını değerlendiren Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Bu sabah testlerden sonra en kötü haber doğrulandı.' ifadesini kullandı.

Sakatlığın Detayları

Icardi, sağ diz ön çapraz bağında kopma ve menisküs hasarı teşhisinin konulduğunu belirtti. Sakatlığının ardından sahalardan birkaç ay uzak kalacağını belirten futbolcu, 'Daha çok çalışıp daha iyi geri döneceğim.' şeklinde seslendi.

Galatasaray Ailesine Mesajı

İcardi, takım arkadaşlarına ve Galatasaray camiasına başarılar dileyerek, 'Benimle ilgilenen ve yanımda olan herkese teşekkür ediyorum. Herkese bir öpücük, yakında geri döneceğim.' ifadeleriyle duygularını aktardı.