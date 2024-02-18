Bist 100
9.250,36 0%
DOLAR
30,85 0,37%
EURO
33,24 0,06%
ALTIN
1.995,93 0,81%

Mauro Icardi isyan bayrağını çekti! Meğer bu yüzden üzülüyormuş

Icardi'nin yüzü gülmüyor! Maçı galip olarak sonlandırmalarına rağmen moraller bozuktu. Detaylar haberimizde...

Yayın Tarihi: 18.02.2024 18:07
Güncelleme Tarihi: 18.02.2024 18:07
Mauro Icardi isyan bayrağını çekti! Meğer bu yüzden üzülüyormuş

Galatasaray'ın Sparta Prag'ı 3-2 mağlup ettiği UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında, galibiyet golünü atan Mauro Icardi'nin kutlamalara katılmayarak doğrudan soyunma odasına gitmesi, futbolseverler arasında büyük bir merak uyandırdı. Arjantinli yıldızın bu tavırlarının ardında yatan nedenler ise son derece ilgi çekici.

Mauro Icardi'nin gol sevincindeki enerji eksikliği ve maç sonundaki sessizliği, sosyal medya üzerindeki eleştirilere tepki gösterdiği ve eşi Wanda Nara'nın bu eleştirilere maruz kalmasının kendisini rahatsız ettiği belirtiliyor. Özellikle kötü performans ve gol atamama dönemlerinde gelen yoğun eleştiriler, Icardi'nin motivasyonunu olumsuz etkilemiş gibi görünüyor.

icardi mutsuz anları

Bununla birlikte, Icardi'nin mutsuzluğunun bir diğer kaynağı ise takım arkadaşlarından beklediği destek ve pas alamaması. Tecrübeli futbolcu, bazı takım arkadaşlarından yeteri kadar pas alamadığını düşünüyor, bu da onun moralini bozuyor.

Maç sonrasında sosyal medyada sessiz kalan Icardi'nin, eleştirilere bu şekilde cevap verdiği iddiaları da gündeme geldi. Oyuncunun performansındaki düşüş ve takım içindeki iletişim sorunları, Galatasaray camiasında endişe yaratmış durumda.

Mauro Icardi'nin bu tutumu, hem kişisel sorunlarının yansıması hem de takım içindeki dinamikleri göstermesi açısından önemli bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Galatasaray taraftarları ve futbolseverler, Icardi'nin bu durumuyla ilgili gelişmeleri yakından takip etmeye devam edecek.

İLGİLİ HABERLER

81 ile ucuz konut müjdesi verildi! Kiradan ucuz taksitle ev sahibi olmak için hemen bakın!

81 ile ucuz konut müjdesi verildi! Kiradan ucuz taksitle ev sahibi olmak için hemen bakın!

Yapı Kredi'de hesabı olanlar hemen bunu yapsın! Hesaplara 500 TL geri yatırılacak

Yapı Kredi'de hesabı olanlar hemen bunu yapsın! Hesaplara 500 TL geri yatırılacak

Araç sahiplerine bedava 2 litre benzin! İstasyondan yakıt alanlar şaşkına dönecek

Araç sahiplerine bedava 2 litre benzin! İstasyondan yakıt alanlar şaşkına dönecek

O çalışanlara 42 bin TL giyim yardımı! Duyanın kulaklarını kanatan dev ödeme

O çalışanlara 42 bin TL giyim yardımı! Duyanın kulaklarını kanatan dev ödeme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tete ayrılık iddialarına son noktayı koydu
2
Süper Lig ekibi Premier Lig'den transfere hazırlanıyor
3
Ankaragücü teknik direktörü Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray itirafı
4
Sacha Boey'e şans vermeyen Tuchel artık o takımda
5
Galatasaray'ın yıldız ismi yaz aylarında veda edecek
6
Mauro Icardi isyan bayrağını çekti! Meğer bu yüzden üzülüyormuş
7
Beşiktaş'ın yıldız ismi bonservis ücretiyle dudak uçuklattı

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank 100.000 TL kredi onayı verdi! Size çıktı mı hemen kontrol edin

Süper Lig ekibi Premier Lig'den transfere hazırlanıyor

Evine su, elektrik, doğalgaz faturası gelenler başvurabilir! 500 TL'sini onlar ödeyecek

Galatasaray'dan ayrılan Christian Lyundama'nın yeni takımı belli oldu

O çalışanlara 42 bin TL giyim yardımı! Duyanın kulaklarını kanatan dev ödeme

Yapı Kredi'de hesabı olanlar hemen bunu yapsın! Hesaplara 500 TL geri yatırılacak

Görseldeki siyah şemsiyeyi 100 kişiden 5'i bulabildi! Gözüne güvenenler bile zorlanıyor

Bunu yapanlar ayda 33.763 TL maaşa bağlanıyor! Tek şart o tarihe kadar beklemek

81 ile ucuz konut müjdesi verildi! Kiradan ucuz taksitle ev sahibi olmak için hemen bakın!

Araç sahiplerine bedava 2 litre benzin! İstasyondan yakıt alanlar şaşkına dönecek

C vitaminini uzaklarda aramayın! Akıllara gelmeyen o besin C vitamini deposu çıktı

Altın ve dolarda fırtınalar kopacak! Altın kahini kesin tarih verdi: Kimse inanamayacak