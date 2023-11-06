Mauro Icardi'nin son iki maçı: Okan Buruk kararını verdi

Icardi gelişmeleri devam ederken sakatlığı hala atlatamayan yıldız oyuncu için karar verildi. Her mücadelelere iğnelerle çıktığı söylenen Icardi, antrenmanlarda iyi performans verememesi dikkatlerden kaçmadı.





Sarı kırmızılı takımda çarşamba günü gerçekleşecek Bayern Münih deplasmanında oynayacağı maçta forma giyeceği belirtildi. Son olarak ise Süper Lig'de Hatayspor karşılamasında yer alacağı açıklandı. Bu maçlar sonrasında Icardi'ye özel izin verilmesiyle Galatasaray yönetiminin Arjantinli oyuncunun yüzde 100 hazır olması beklenerek sahada yer alacağı söyleniyor.