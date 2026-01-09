Mauro Icardi: Turkcell Süper Kupa'da kazanmak için her şeyi yapacağız

Galatasaray kaptanından final öncesi net mesaj

Galatasaray Kaptanı Mauro Icardi, Turkcell Süper Kupa'nın hem kulüp hem de taraftar için büyük önem taşıdığını vurguladı. Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray yarın saat 18.45’te Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Fenerbahçe ile mücadele edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Icardi, finallerin önemine dikkat çekti ve, "Son yıllarda birçok şampiyonluk yaşadık. Yarın da şampiyonluk yaşamak istiyoruz. Güzel bir maç olmasını diliyorum. Bu kupa hem kulübümüz hem de taraftarımız için çok önemli. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

Icardi, bireysel performanstan ziyade takım oyununa vurgu yaparak, "Ben forvetim ve işim gol atmak. Kaptan olduğum için çok onur duyuyorum ve şanslı hissediyorum. Türkiye’ye geldiğimden beri takımıma yardımcı olamaya çalıştım. Futbol, kolektif bir oyun. Kolektif oynadığınız zaman onun sonucunda bireysel ödülleri kazanıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Derbilerle ilgili soruya yanıt veren 32 yaşındaki futbolcu, "Arjantinli olarak futbolun tutkusunu dünyanın her yerinde çok iyi biliyorum. 4 yıl önce geldiğimiz zaman da Arjantinli olarak yaşadığım atmosfere şaşırmıştım. Özellikle derbilerdeki atmosfer, çok iyi ve çok farklı. Taraftarımız için bu tür maçlar çok önemli. Onları yarın tekrardan çok mutlu etmek istiyoruz. Zaten birçok kupa kazandık. Daha fazlasını da kazanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

