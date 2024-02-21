Mauro Icardi'ye büyük şok: Sosyal medya başını yaktı

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı devam ederken Eryaman Stadı'nda gerçekleşen mücadele üzerinde Galatasaray 3-0 galibiyet kazandı. Maçın ikinci yarısında ise Mauro Icardi'nin Ankaragücü tribünlerine yönetmenlik sportmenlik dışı hareket yapıldığı belirtildi.
Yaşanılan sakatlıkla beraber sahalardan uzak kalan Icardi, tedavinin tamamlanması sonrasında eski formuna gelmesinde zorlandığı belirtildi. Geçtiğimiz hafta içerisinde Sparta prag mücadelesinde muhteşem performans sergileyen yıldız isim iki asist ve gol atarak performansını gösterdi.
BURAK KIZILHAN'DAN AÇIKLAMALAR
Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunarak sosyal medyada yer alan rakip tribünlerdeki hareketleri seviyesiz ve saygısızca olduğunu belirtti. Tribün çekimi ile her şeyin gözler önünde olduğuna değinerek TFF üzerinden gelecek karara değindi.
ANKARAGÜCÜ'NDEN TFF'YE BAŞVURU
Başkent ekibinde Icardi hakkında konuşmalar devam ederken spor dışı hareketlerden ötürü disiplin soruşturması başlatılarak TFF başvuru yapılacağı açıklandı. Kulüp üzerinden açıklama gelirken 18 Şunat 2024 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü - Galatasaray müsabakasında sarı kırmızılı takımın profesyonel futbolcu ile tribünlere karşı yapılan sportmenlik dışı hareketten ötürü disiplin soruşturması başlatılacağı ifadeleri kullanıldı.
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı devam ederken Eryaman Stadı'nda gerçekleşen mücadele üzerinde Galatasaray 3-0 galibiyet kazandı. Maçın ikinci yarısında ise Mauro Icardi'nin Ankaragücü tribünlerine yönetmenlik sportmenlik dışı hareket yapıldığı belirtildi.
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