Max Verstappen, ABD Grand Prix'sini Kazandı — Austin Zaferi

Max Verstappen, Austin'deki ABD Grand Prix'sini pole pozisyonundan başlayıp 1:34:00.161'lik süreyle kazanarak sezonun 5. zaferini elde etti; Norris ve Leclerc podyumda.

Yayın Tarihi: 20.10.2025 01:13
Güncelleme Tarihi: 20.10.2025 01:13
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 19. etabı olan ABD Grand Prix'si, Teksas'ın başkenti Austin'deki Amerika Pisti'nde koşuldu ve Red Bull pilotu Max Verstappen yarışı ilk sırada tamamladı.

Yarış Detayları

Yarış, 5,5 kilometrelik parkurda 56 tur üzerinden gerçekleştirildi. Pole pozisyonundan başladığı yarışı 1 saat 34 dakika 00.161 saniye ile kazanan Verstappen, böylece sezonun 5. yarışını zaferle tamamladı.

Lando Norris (McLaren) liderin 7.959 saniye gerisinde ikinci olurken, Charles Leclerc (Ferrari) podyumun üçüncü basamağını 15.373 saniye farkla elde etti.

Gelecek Yarış

Sezonun 20. ayağı olan Meksika Grand Prix'si, 26 Ekim Pazar günü koşulacak.

Pilotlar ve Takımlar Klasmanı — İlk 5

Pilotlar

1. Oscar Piastri (Avustralya): 346

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 332

3. Max Verstappen (Hollanda): 306

4. George Russell (Büyük Britanya): 252

5. Charles Leclerc (Monako): 192

Takımlar

1. McLaren: 678

2. Mercedes: 341

3. Ferrari: 334

4. Red Bull Racing: 331

5. Williams: 111

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 19. etabı ABD Grand Prix'sini, Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı. ABD'deki Teksas eyaletinin başkenti Austin'de 5,5 kilometrelik Amerika Pisti'nde düzenlenen yarış, 56 tur üzerinden yapıldı. Verstappen (fotoğrafta) yarış sonrası sevinç yaşadı.

