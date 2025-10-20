Max Verstappen, ABD Grand Prix'sini Kazandı — Austin Zaferi

Max Verstappen ABD Grand Prix'sini Kazandı
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 19. etabı olan ABD Grand Prix'si, Teksas'ın başkenti Austin'deki Amerika Pisti'nde koşuldu ve Red Bull pilotu Max Verstappen yarışı ilk sırada tamamladı.
Yarış Detayları
Yarış, 5,5 kilometrelik parkurda 56 tur üzerinden gerçekleştirildi. Pole pozisyonundan başladığı yarışı 1 saat 34 dakika 00.161 saniye ile kazanan Verstappen, böylece sezonun 5. yarışını zaferle tamamladı.
Lando Norris (McLaren) liderin 7.959 saniye gerisinde ikinci olurken, Charles Leclerc (Ferrari) podyumun üçüncü basamağını 15.373 saniye farkla elde etti.
Gelecek Yarış
Sezonun 20. ayağı olan Meksika Grand Prix'si, 26 Ekim Pazar günü koşulacak.
Pilotlar ve Takımlar Klasmanı — İlk 5
Pilotlar
1. Oscar Piastri (Avustralya): 346
2. Lando Norris (Büyük Britanya): 332
3. Max Verstappen (Hollanda): 306
4. George Russell (Büyük Britanya): 252
5. Charles Leclerc (Monako): 192
Takımlar
1. McLaren: 678
2. Mercedes: 341
3. Ferrari: 334
4. Red Bull Racing: 331
5. Williams: 111
