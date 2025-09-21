Max Verstappen Azerbaycan Grand Prix'sini Kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. yarışı Azerbaycan Grand Prix'sini Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

Yarış Detayları

Yarış, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yer alan 6 kilometrelik Bakü Şehir Pisti'nde 51 tur üzerinden düzenlendi. Pole pozisyonundan başladığı yarışı 1 saat 33 dakika 26 saniyelik süresiyle ilk sırada tamamlayan Verstappen, üst üste ikinci, sezonun ise dördüncü galibiyetini elde etti.

George Russell (Mercedes) Verstappen'in 14.609 saniye gerisinde ikinci olurken, Carlos Sainz (Williams) liderin 19.199 saniye farkla üçüncü sırayı aldı.

Dün sıralama turunda kaza yapan şampiyona lideri McLaren pilotu Oscar Piastri, 5. virajta yaşadığı kaza sonucu ilk turda yarışa veda etti.

İleri Yarış

Sezonun 18. yarışı Singapur Grand Prix'si 5 Ekim Pazar günü koşulacak.

Pilotlar ve Takımlar Klasmanı (İlk 5)

Pilotlar

1. Oscar Piastri (Avustralya): 324

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 299

3. Max Verstappen (Hollanda): 255

4. George Russell (Büyük Britanya): 212

5. Charles Leclerc (Monako): 165

Takımlar

1. McLaren: 623

2. Mercedes: 290

3. Ferrari: 286

4. Red Bull Racing: 272

5. Williams: 101

