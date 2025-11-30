Max Verstappen Katar Grand Prix'sini Kazandı

Formula 1 sezonunun 23. yarışı Katar Grand Prix'si, Uluslararası Lusail Pisti'nde gerçekleştirildi. 5 bin 419 metre uzunluğundaki pistte düzenlenen yarış 57 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa üçüncü sıradan başlayan Red Bull pilotu Max Verstappen, 1:24:38.241'lik süresiyle damalı bayrağı ilk gören isim oldu. Verstappen'i McLaren'den Oscar Piastri ikinci, Williams'tan Carlos Sainz üçüncü olarak takip etti.

Verstappen bu sonuçla bu sezon üst üste 2. galibiyetini, toplamda ise 7. zaferini elde etti. Lando Norris, Max Verstappen ve Oscar Piastri arasındaki şampiyonluk yarışı ise gelecek hafta kesinleşecek.

Sezonun 24. ve son yarışı olan Abu Dabi Grand Prix'si 7 Aralık'ta yapılacak ve şampiyonluk kararı burada verilecek.

Pilotlar - İlk 5

1 - Lando Norris (Büyük Britanya): 408 puan

2 - Max Verstappen (Hollanda): 396 puan

3 - Oscar Piastri (Avustralya): 392 puan

4 - George Russell (Büyük Britanya): 309 puan

5 - Charles Leclerc (Monako): 230 puan

Takımlar - İlk 5

1 - McLaren: 800 puan

2 - Mercedes: 459 puan

3 - Red Bull: 426 puan

4 - Ferrari: 382 puan

5 - Williams: 137 puan

