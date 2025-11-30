Max Verstappen Katar Grand Prix'sini Kazandı

Max Verstappen, Lusail'de Katar Grand Prix'sini kazanarak bu sezon üst üste 2., toplamda 7. zaferini aldı; şampiyonluk Abu Dabi'ye kaldı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 21:38
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 21:38
Max Verstappen Katar Grand Prix'sini Kazandı

Max Verstappen Katar Grand Prix'sini Kazandı

Formula 1 sezonunun 23. yarışı Katar Grand Prix'si, Uluslararası Lusail Pisti'nde gerçekleştirildi. 5 bin 419 metre uzunluğundaki pistte düzenlenen yarış 57 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa üçüncü sıradan başlayan Red Bull pilotu Max Verstappen, 1:24:38.241'lik süresiyle damalı bayrağı ilk gören isim oldu. Verstappen'i McLaren'den Oscar Piastri ikinci, Williams'tan Carlos Sainz üçüncü olarak takip etti.

Verstappen bu sonuçla bu sezon üst üste 2. galibiyetini, toplamda ise 7. zaferini elde etti. Lando Norris, Max Verstappen ve Oscar Piastri arasındaki şampiyonluk yarışı ise gelecek hafta kesinleşecek.

Sezonun 24. ve son yarışı olan Abu Dabi Grand Prix'si 7 Aralık'ta yapılacak ve şampiyonluk kararı burada verilecek.

Pilotlar - İlk 5

1 - Lando Norris (Büyük Britanya): 408 puan

2 - Max Verstappen (Hollanda): 396 puan

3 - Oscar Piastri (Avustralya): 392 puan

4 - George Russell (Büyük Britanya): 309 puan

5 - Charles Leclerc (Monako): 230 puan

Takımlar - İlk 5

1 - McLaren: 800 puan

2 - Mercedes: 459 puan

3 - Red Bull: 426 puan

4 - Ferrari: 382 puan

5 - Williams: 137 puan

FORMULA 1'DE SEZONUN 23. YARIŞI OLAN KATAR GRAND PRİX'SİNİ, RED BULL'UN HOLLANDALI PİLOTU MAX...

FORMULA 1'DE SEZONUN 23. YARIŞI OLAN KATAR GRAND PRİX'SİNİ, RED BULL'UN HOLLANDALI PİLOTU MAX VERSTAPPEN KAZANDI.

FORMULA 1'DE SEZONUN 23. YARIŞI OLAN KATAR GRAND PRİX'SİNİ, RED BULL'UN HOLLANDALI PİLOTU MAX...

İLGİLİ HABERLER

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray, Fenerbahçe Derbisine Hazır: Hazırlıklar Tamamlandı
2
El Bilal Toure Beşiktaş'ta skora katkılarını sürdürüyor
3
Beşiktaş 3. Kez Gol Yemeden Tamamladı
4
Beşiktaş 2-0 Fatih Karagümrük: Cengiz Ünder Penaltıyı Kaçırdı
5
Jota Silva ilk 11'de golünü attı | Beşiktaş 2-0 Fatih Karagümrük
6
Beşiktaş 2-0 Fatih Karagümrük — Trendyol Süper Lig 14. Hafta

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı