Maxey'nin 42 Sayısı Yetmedi: 76ers, Nuggets'a Kaybetti

Nuggets, Maxey'nin Performansına Rağmen Galip Geldi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) gerçekleşen bir karşılaşmada, Denver Nuggets, Philadelphia 76ers'ı 137-134 mağlup etti. 76ers'ın yıldızı Tyrese Maxey, 42 sayıyla parkenin en etkili ismi olmasına rağmen, bu performans galibiyet için yeterli olmadı.

Nuggets'ın Galibiyet Anahtarı: Jokic

Nuggets, deplasmanda oynanan bu maçta Nicola Jokic'in karşılaşmanın bitimine 39 saniye kala attığı kritik üç sayılık basketle öne geçti. Jokic, 28 sayı, 13 asist ve 9 ribauntluk mükemmel performansıyla dikkat çekti. Sezonun NBA 'triple-double' lideri olan Jokic, bir ribauntla 22. triple-double'ını kaçırdı.

Takımın diğer yıldızlarından Jamal Murray 31 sayı ve 11 asistle oynarken, Michael Porter ise 24 sayı üreterek takımının bu maçı kazanmasına önemli katkıda bulundu. Nuggets, bu galibiyetle üç maçlık mağlubiyet serisine son vermiş oldu.

76ers'ta Başka Bir Yıldız Açıkta Kaldı

76ers takımında forma giyen milli basketbolcu Adem Bona, 2 sayı, 1 ribaunt ve 1 blokla mücadele etti. Ancak Maxey'nin gösterdiği çaba, takımını galibiyete taşımaya yetmedi.

Diğer Maçların Sonuçları

NBA'de oynanan diğer maç sonuçları ise şöyle: