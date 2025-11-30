Mazıdağı Fosfatspor 1-1 Erciyes 38 FSK — Nesine 3. Lig 2. Grup

Mazıdağı Fosfatspor, Erciyes 38 FSK deplasmanında 1-1 berabere kalarak Nesine 3. Lig 2. Grup'ta 13 puanla 11. sırada yer aldı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 18:39
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 18:39
Mazıdağı Fosfatspor Erciyes 38 FSK ile 1-1 berabere kaldı

Mazıdağı Fosfatspor, Erciyes 38 FSK deplasmanında 1-1 berabere kalarak sahadan bir puanla ayrıldı.

Maç ve lig durumu

Sezon başında üst sıraları hedefleyen Mazıdağı Fosfatspor, Nesine 3. Lig 2. Grup mücadelesinde deplasmanda Erciyes 38 FSK ile karşılaştı ve karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Ligde çıktığı 11 karşılaşma sonunda beyaz-lacivertli ekip; 3 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 4 beraberlik kaydetti.

Mazıdağı Fosfatspor, topladığı 13 puan ile ligde 11. sırada bulunuyor.

MAZIDAĞI FOSFATSPOR'DA KÖTÜ GİDİŞAT DEVAM EDİYOR

