Medine Saime Balaban Avrupa Halter Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

Avrupa Halter Şampiyonası'nda Başarı

Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda, milli halterci Medine Saime Balaban, bronz madalya kazanmayı başardı.

Performansı ile Göz Doldurdu

Raszyn Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonda, genç kadınlar 71 kiloda mücadele eden Balaban, akşam seansında podyuma çıktı. Koparmada 93 kiloyla dördüncü sırada yer alan milli sporcu, silkme müsabakasında 114 kilo kaldırarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Genel Sıralamada Performans

Toplamda 207 kiloya ulaşan Medine Saime Balaban, bu sonuçla dördüncü sırada kendine yer buldu. Milli takımın genel madalya sayısı ise bu organizasyonda 13 altın, 11 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplamda 32'ye yükseldi.

Polonya'nın başkenti Varşova'daki Raszyn Centrum Spor Salonu'nda devam eden Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli halterci Medine Saime Balaban, genç kadınlar 71 kiloda silkmede 114 kiloluk kaldırışıyla bronz madalya kazandı.

Polonya'nın başkenti Varşova'daki Raszyn Centrum Spor Salonu'nda devam eden Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli halterci Medine Saime Balaban, genç kadınlar 71 kiloda silkmede 114 kiloluk kaldırışıyla bronz madalya kazandı.