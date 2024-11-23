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Mehmet Akif Üstündağ, FIVB Voleybol Konsey Başkanı Oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, FIVB Voleybol Konsey Başkanlığına seçildi.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 15:37
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 15:37
Mehmet Akif Üstündağ, FIVB Voleybol Konsey Başkanı Oldu

Mehmet Akif Üstündağ, FIVB Voleybol Konsey Başkanlığına Seçildi

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Voleybol Konsey Başkanı olarak atandı. Bu prestijli görevin, uluslararası voleybol camiasında büyük bir onur kaynağı olduğu bildirildi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Üstündağ, bu görevi 2024-2028 yılları arasında yürütecek ve dünya voleyboluna yön verecek önemli kararlara imza atacak.

FIVB Kurullarındaki Türk Temsilcileri

FIVB kurullarında yer alacak diğer Türk isimler ise şunlardır:

  • Voleybol Konseyi Uzmanı: Nilüfer Başak Shimonsky
  • Finans Komisyonu Üyesi: Orkun Özel
  • Hukuk Komisyonu Üyesi: Çiğdem Dilek
  • Sağlık Komisyonu Üyesi: Prof. Dr. Yusuf Erdem
  • Kitlesel Katılım ve Kar Voleybolu Komisyonu Üyesi: Oğuz Değirmenci
  • Voleybol Ligleri ve Kulüpleri Konseyi Üyeliği: Türkiye

Bu gelişmeler, Türk voleybolunun uluslararası arenada daha fazla temsil edileceğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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